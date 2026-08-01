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台中北屯區近年受惠於重大交通建設與人口紅利，穩居全市人口最多行政區，其中「北屯機捷特區」更發展成兼具交通、商業與休閒的黃金聚落。時下購屋族愈發重視「時間價值」與「生活效率」，坐落於敦富園道核心地段的「登陽華境」，完美呼應此一居住新趨勢，很受換屋族青睞。「登陽華境」近鄰捷運綠線北屯總站與台鐵頭家厝車站，享有雙鐵共構之便；周邊緊鄰台74線，迅速接軌國道1號、4號及中彰快速道路，快捷串聯中科、水湳、七期與台中工業區。生活機能上，步行或短程車程即可直達Costco北台中店、大買家、全聯及松竹商圈，兼備南興公園等大片綠地與優質學區，滿足家庭對效率與環境的雙重渴望。登陽營建機構表示，選擇一個家，是在選擇未來二十年的生活方式。真正具有價值的住宅，核心在於周邊交通、機能與環境的成熟度。『登陽華境』了解現代家庭需求，於敦富園道綠意街廓中，規劃37至39坪純三房產品，精準聚焦購屋族對空間尺度要求，兼顧凝聚情感的公共空間與私領域的舒適度，讓回家成為享受城市綠意的沉浸體驗。台中市建築經營協會市場調查委員會主委白洪章分析，交通與成熟機能是住宅價值的重要支撐。隨著北屯人口穩定成長與商業設施完善，機捷特區潛力備受看好。白洪章強調，當交通、機能、環境三者兼備，住宅便不只是居所，更是理想生活的開始。而這正是『登陽華境』要帶給住戶的核心價值。「登陽華境」匯聚地段、交通與綠意多重優勢，完美演繹當代高效與品質兼具的居住美學，成為北屯機捷特區備受矚目的指標居所，也是帶給住戶的核心價值。