我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從轉播單位提供的好球帶「九宮格」畫面來看，劉時豪那顆確實過於偏高，看起來是一顆壞球。（圖／翻攝自CPBL TV）

▲魔鷹的那顆，確實有判好球的空間，有擦到好球帶，處於判決灰色地帶。（圖／翻攝自CPBL TV）

中華職棒台鋼雄鷹昨日作客出戰富邦悍將，主審江春緯的好球帶引起台鋼雄鷹判決的不滿，也讓台鋼總教練洪一中忍無可忍。轉播單位的麥克風清楚收音到洪總在場邊飆罵的真實心聲，影片曝光後引發大批球迷熱烈討論，並一面倒力挺洪總的抗議。比賽爭議發生在6局上半，台鋼捕手劉時豪上場打擊，面對富邦投手李吳永勤投出的一顆明顯偏高、甚至接近肩膀高度的壞球，主審江春緯竟舉手判為好球。當下劉時豪滿臉無奈、無言以對冷眼盯著主審，甚至連富邦捕手戴培峰接球後都明顯愣了一下。此時，台鋼休息區傳來總教練洪一中難以忍受的怒吼。透過轉播單位的場邊收音，可以清楚聽見洪總用台語大聲抗議：「欸！哩麥黑白撿啦，是勒衝蝦毀！」然而好球帶的爭議並未就此結束。到了9局上半，台鋼洋砲魔鷹在2好2壞的情況下，選掉一顆明顯低於膝蓋的內角偏低速球，不料主審再度拉弓將他三振出局。這判決讓魔鷹當場爆氣上前理論，強烈表達不滿，王柏融也趕緊上前拉住他。洪總見狀立刻衝出休息室，挺身而出為子弟兵發聲並與主審交換意見。比賽結束後，餘怒未消的魔鷹甚至還特地走回本壘板後方，對主審整場比賽的站位及判決表達強烈抗議。本場比賽魔鷹雖在7局上敲出滿貫砲一度逆轉，但最終球隊仍遭富邦悍將牛棚翻盤，成為繼去年統一獅林安可後，再度有球隊敲出滿貫砲卻落敗的賽事。從轉播單位提供的好球帶「九宮格」畫面來看，劉時豪那顆確實過於偏高，看起來是一顆壞球。至於魔鷹的那顆，確實有判好球的空間，有擦到好球帶，處於判決灰色地帶。這段比賽精華被緯來體育台放上YouTube後，短短時間內吸引超過85萬次觀看與大量留言，球迷們幾乎一面倒地力挺洪一中，並對主審的好球帶標準猛烈開砲。許多網友紛紛留言嘲諷：「最高（魔鷹）用最矮的好球帶，最矮（劉時豪）用最高的好球帶，厲害了！」、「用魔鷹的好球帶來處理60號（劉時豪）？？」、「洪總說的對！這球已經不是胸口，是直接對口了」、「這打者的表情可以讀出五種以上的情緒，連富邦捕手自己都猶豫愣住了」、「拜託來個裁判考核機制，或是快點引進全ABS（電子好球帶）」。