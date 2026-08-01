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黃崇仁盼「幫台灣做些什麼」 王必勝：他非常熱愛生長居住的這片土地

力積電昨日發布董事長黃崇仁辭世消息，也讓各界震撼、不捨。而前衛福部次長、內科醫師王必勝更在臉書發文悼念黃崇仁，兩人更有段師生之情。他透露，星期一才跟黃崇仁聚餐，結束前原本想合照一張，但想著「下次吧…」他也感嘆，「人生要把握當下，誰都不知道明天會發生什麼。」科技業傳奇人物黃崇仁辭世，跨足多項領域的他，也結交各界好友。而王必勝今（1）日在臉書發文「敬悼黃崇仁董事長」。他說，聽到噩耗時相當震驚、不捨，回想自己1990在北醫時，雖然年代久遠，但與黃崇仁間的「師生之情」仍歷歷在目。王必勝說，老師後來在商場縱橫起伏，而讓他最敬佩的是，老師處在絕對逆境中的「韌性」還有扭轉局勢的「精準判斷」。他表示，擔任公職期間，常會收到老師溫馨鼓勵和建言。王必勝表示，近幾年與黃崇仁有較多的聚會，常聽老師談起研發抗癌新藥的心得，感受黃崇仁「老本行」的熱情，同時發現其好學不倦的精神，對於抗癌機轉讀了非常多的論文，分享很多精闢獨到的見解。「值得一提的是，他非常熱愛他生長居住的這片土地。」王必勝提到，不管從事什麼產業，黃崇仁總是希望能幫台灣做些什麼，在兩人互動中，時常可以明顯的感受到這點。而王必勝也貼上一張與黃崇仁在2024年6月所拍下的合影。他透露，這星期一與黃崇仁聚餐，結束前本想找老師合照一張，「但想說下次吧…。」人生要把握當下，誰都不知道明天會發生什麼。