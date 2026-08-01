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民進黨前立委劉櫂豪昨（31）日宣布，不參與台東年底縣長選舉，他會盡他的力量關心並支持所有志同道合，堅守愛鄉土、實現台東價值的候選人；民進黨縣長參選人陳瑩則說，尊重櫂豪委員的決定，也相信這一定是經過深思熟慮後所做出的選擇，「多年來，櫂豪委員為台東付出了很多心力，這一點值得肯定，也值得感謝」。劉櫂豪昨透過臉書表示，這段時間以來，謝謝許多老朋友、新朋友與他一起分享對台東的情感與願景，也謝謝大家給他許多的鼓勵、支持與建議，很多人關心他的決定，這當中有期待也有不同的看法，在聆聽各方的意見，經審慎思考，並與家人及團隊夥伴的討論後，「我決定不參加2026年的縣長選舉」。劉櫂豪提到，他要向一路陪伴的好朋友誠摯的說聲抱歉，不能在這次的縣長選舉中提供大家另一個選擇的機會，但他關心鄉土並為之付諸行動的方向不會改變，這兩年多的時光，他持續走訪台東各個地方，並在更生路12號設立服務處，陪伴鄉親，也聆聽了許多不同的聲音，很感謝前總統蔡英文提供他在小英基金會學習的機會，讓他對公共政策、國際局勢與兩岸關係有更一步的瞭解與學習。劉櫂豪指出，2026的五合一選舉，從最基層的村里長、代表，到縣議員鄉鎮市長、縣長，每一個職務都關係地方的發展，他會盡他的力量關心並支持所有志同道合，堅守愛鄉土、實現台東價值的候選人。「人生難免有波折，但我相信，每一個真誠踏出的步伐都是下一步力量的累積。時局雖然多變，但我們的方向始終如一，感謝我最摰愛的台東鄉親，我的腳步會繼續前進，你的溫暖與關心是我最大的力量」，他強調，大家彼此加油，只要大家持續前進，「台東，一定會成為我們美好的家園！」對此，陳瑩回應，對他來說，這不是誰輸誰贏的問題，而是台東要如何更好，選舉終究會過去，但台東的發展不能停下來。他說，接下來，他會更努力傾聽每一位鄉親的聲音，不分黨派、不分族群，也誠摯歡迎所有關心台東的人，一起為台東努力，「只要是為了台東，我們都可以站在同一個方向」。