2026桃園珍珠海岸國際音樂節將於今明兩日（8月1日、2日）在桃園竹圍漁港登場，今年集結周湯豪、盧廣仲、玖壹壹等卡司，加上來自於韓、日等國的音樂人，更有2屆NBA灌籃大賽冠軍查克·拉文（Zach LaVine）跨海站台。《NOWNEWS今日新聞》整理完整卡司、時間表、直播平台、交通接駁等資訊一次看。

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🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」主要資訊：

活動日期：2026年8月1日（六）～8月2日（日）

活動地點：桃園竹圍漁港

活動官網：桃園珍珠海岸國際音樂節官網樂遊桃園FB

▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」完整場域圖（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」完整場域圖（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」場域圖（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」場域圖（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」完整卡司與時間表：

📍8月1日完整卡司與時間表（珍珠國際舞台）：

16:15 KTS 烤吐司人聲樂團

16:35 孤寂輔導室

17:00 羊駝小姐 Malpaca

17:40 babychair

18:20 Theseus 忒修斯

19:00 呂允 Lu Yun

19:40 芒果醬 Mango Jump

20:20 盧廣仲 Crowd

21:00 周湯豪 NICKTHEREAL

▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」8/1完整卡司與時間表（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」8/1完整卡司與時間表（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
📍8月2日完整卡司與時間表（珍珠國際舞台）：

16:15 The ACES

16:35 基姜 Kincyang

17:00 桃子 A1J

17:40 SADOG

18:20 青原 FIDA

19:00 七愛 Nanami

19:40 Wonstein

20:20 GIGI

21:00 玖壹壹

▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」8/2完整卡司與時間表（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」8/2完整卡司與時間表（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」直播：

YouTube直播：中天電視YouTube

電視轉播：中天綜合台、中天亞洲台、中天頻道、中旺電視

🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」交通指南：

📍搭高鐵：
搭高鐵至A18高鐵桃園站，轉桃園機場捷運至A11坑口站，出站轉乘免費接駁車，約15分鐘抵達會場。

📍搭捷運：
搭機場捷運至A11坑口站下車，出站即可轉乘免費接駁車直達會場，車程約15分鐘。

📍搭桃園客運公車：
搭乘以下路線於「竹圍站」下車，步行約10分鐘抵達會場，可用桃園公車App即時掌握班次：
5016：桃園今日飯店經山腳，1天4班。
5022A：桃園今日飯店繞駛A11，1天5班。
5022：桃園今日飯店經南崁，6:30-23:00、每30分鐘至1小時1班。

▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」交通指南（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」交通指南（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
📍免費接駁車：
接駁時間：8/1（六）、8/2（日）14:00-22:00

發車班距：每15分鐘一班（視人潮機動調整）

行駛路線：去程由A11坑口站經航空城大道三段接駁站、源福路接駁站抵達竹圍漁港會場；返程循原路返回A11坑口站。

末班車：
A11坑口站→竹圍漁港：20:00發車。
竹圍漁港→A11坑口站：22:00發車。
上下車地點：捷運A11坑口站、航空城大道三段接駁站、源福路接駁站。

▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」接駁車（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）
▲「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」接駁車（圖／翻攝桃園珍珠海岸國際音樂節官網）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。