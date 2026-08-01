2026桃園珍珠海岸國際音樂節將於今明兩日（8月1日、2日）在桃園竹圍漁港登場，今年集結周湯豪、盧廣仲、玖壹壹等卡司，加上來自於韓、日等國的音樂人，更有2屆NBA灌籃大賽冠軍查克·拉文（Zach LaVine）跨海站台。《NOWNEWS今日新聞》整理完整卡司、時間表、直播平台、交通接駁等資訊一次看。
🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」主要資訊：
活動日期：2026年8月1日（六）～8月2日（日）
活動地點：桃園竹圍漁港
活動官網：桃園珍珠海岸國際音樂節官網、樂遊桃園FB
🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」完整卡司與時間表：
📍8月1日完整卡司與時間表（珍珠國際舞台）：
16:15 KTS 烤吐司人聲樂團
16:35 孤寂輔導室
17:00 羊駝小姐 Malpaca
17:40 babychair
18:20 Theseus 忒修斯
19:00 呂允 Lu Yun
19:40 芒果醬 Mango Jump
20:20 盧廣仲 Crowd
21:00 周湯豪 NICKTHEREAL
📍8月2日完整卡司與時間表（珍珠國際舞台）：
16:15 The ACES
16:35 基姜 Kincyang
17:00 桃子 A1J
17:40 SADOG
18:20 青原 FIDA
19:00 七愛 Nanami
19:40 Wonstein
20:20 GIGI
21:00 玖壹壹
🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」直播：
YouTube直播：中天電視YouTube
電視轉播：中天綜合台、中天亞洲台、中天頻道、中旺電視
🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」交通指南：
📍搭高鐵：
搭高鐵至A18高鐵桃園站，轉桃園機場捷運至A11坑口站，出站轉乘免費接駁車，約15分鐘抵達會場。
📍搭捷運：
搭機場捷運至A11坑口站下車，出站即可轉乘免費接駁車直達會場，車程約15分鐘。
📍搭桃園客運公車：
搭乘以下路線於「竹圍站」下車，步行約10分鐘抵達會場，可用桃園公車App即時掌握班次：
5016：桃園今日飯店經山腳，1天4班。
5022A：桃園今日飯店繞駛A11，1天5班。
5022：桃園今日飯店經南崁，6:30-23:00、每30分鐘至1小時1班。
📍免費接駁車：
接駁時間：8/1（六）、8/2（日）14:00-22:00
發車班距：每15分鐘一班（視人潮機動調整）
行駛路線：去程由A11坑口站經航空城大道三段接駁站、源福路接駁站抵達竹圍漁港會場；返程循原路返回A11坑口站。
末班車：
A11坑口站→竹圍漁港：20:00發車。
竹圍漁港→A11坑口站：22:00發車。
上下車地點：捷運A11坑口站、航空城大道三段接駁站、源福路接駁站。
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活動日期：2026年8月1日（六）～8月2日（日）
活動地點：桃園竹圍漁港
活動官網：桃園珍珠海岸國際音樂節官網、樂遊桃園FB
📍8月1日完整卡司與時間表（珍珠國際舞台）：
16:15 KTS 烤吐司人聲樂團
16:35 孤寂輔導室
17:00 羊駝小姐 Malpaca
17:40 babychair
18:20 Theseus 忒修斯
19:00 呂允 Lu Yun
19:40 芒果醬 Mango Jump
20:20 盧廣仲 Crowd
21:00 周湯豪 NICKTHEREAL
16:15 The ACES
16:35 基姜 Kincyang
17:00 桃子 A1J
17:40 SADOG
18:20 青原 FIDA
19:00 七愛 Nanami
19:40 Wonstein
20:20 GIGI
21:00 玖壹壹
YouTube直播：中天電視YouTube
電視轉播：中天綜合台、中天亞洲台、中天頻道、中旺電視
🟡「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」交通指南：
📍搭高鐵：
搭高鐵至A18高鐵桃園站，轉桃園機場捷運至A11坑口站，出站轉乘免費接駁車，約15分鐘抵達會場。
📍搭捷運：
搭機場捷運至A11坑口站下車，出站即可轉乘免費接駁車直達會場，車程約15分鐘。
📍搭桃園客運公車：
搭乘以下路線於「竹圍站」下車，步行約10分鐘抵達會場，可用桃園公車App即時掌握班次：
5016：桃園今日飯店經山腳，1天4班。
5022A：桃園今日飯店繞駛A11，1天5班。
5022：桃園今日飯店經南崁，6:30-23:00、每30分鐘至1小時1班。
接駁時間：8/1（六）、8/2（日）14:00-22:00
發車班距：每15分鐘一班（視人潮機動調整）
行駛路線：去程由A11坑口站經航空城大道三段接駁站、源福路接駁站抵達竹圍漁港會場；返程循原路返回A11坑口站。
末班車：
A11坑口站→竹圍漁港：20:00發車。
竹圍漁港→A11坑口站：22:00發車。
上下車地點：捷運A11坑口站、航空城大道三段接駁站、源福路接駁站。