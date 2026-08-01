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▲好市多推出逼真造型水果冰淇淋（圖／截自網絡）

美國好市多（Costco）一款外型神似真實水果的冰品，最近在社群平台掀起熱烈討論！這款名為「Aiko 3D Fruit Frozen Dessert」的水果造型冰淇淋，不僅外觀吸睛到讓人誤以為是水果模型，就連放進購物車也頻頻吸引路人上前詢問價格與購買地點，甚至有網友分享，朋友專程跑一趟卻已撲空搶購潮，讓這款商品迅速躍升為近期好市多熱門話題。一名居住在洛杉磯的華人網友「Rebecca陳小語」在小紅書分享，原本只是到好市多隨意逛逛，卻在冷凍區意外發現這款水果冰淇淋，第一眼甚至誤以為是擺飾用的水果模型，忍不住直接買了兩盒回家。她提到，從商品一放進購物車開始，就陸續有陌生人上前詢問「在哪裡找到的？」、「多少錢？」，結帳時甚至還有人特地拿起商品仔細端詳研究，逼真程度可見一斑。Rebecca回家開箱後發現，這款冰品外層包覆一層薄薄的白巧克力脆殼，內餡則是水果風味冰淇淋，實際造型比包裝照片看起來更加逼真。她個人最喜歡葡萄與芒果口味，直呼果香相當濃郁，加上平均每顆不到2美元的親民價格，性價比相當吸引人。貼文曝光後，不少海外網友紛紛留言詢問能否在當地購入，包括加拿大、日本、澳洲等國網友都紛紛敲碗，希望當地好市多也能盡快上架。也有人分享，曾在華人超市、日本Don Don Donki，甚至日本好市多看過類似商品，部分通路甚至已推出促銷活動。不少網友忍不住吐槽，每次看到美國好市多限定商品都只能乾瞪眼「羨慕」，還有人建議社群平台應依照國家或城市分區推薦內容，才不會看得心癢卻買不到、更加失落。不過，這款冰品的實際口味評價呈現明顯兩極。支持派網友認為桃子、葡萄等口味相當美味，水果香氣層次分明，甚至反問「怎麼會有人說不好吃？」；但也有不少網友直言香精味偏重、奶香明顯不足，吃起來比較像是「水果風味冰品」而非濃郁扎實的冰淇淋，更有人吐槽「打開一吃全是香精味」，並表示華人超市販售的其他水果冰品，口感反而更對自己的胃口，兩派意見在留言區激烈交鋒。