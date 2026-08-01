8月1日起新制上路！台北市新增全面禁止吸菸場所，包括「心中山線形公園周邊商圈」及「迪化街商圈」除吸菸區外，全面禁止吸菸，違者處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
8月新制上路！中山、迪化街商圈全面禁止吸菸

根據台北市衛生局公告指出，維護民眾不吸二手菸之健康權益，建構戶外無菸環境，「心中山線形公園周邊商圈」及「迪化街商圈」自8月1日起為除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸場所」。

若違反規定於禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

▲違反規定於禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。（圖／記者李青縈）
▲違反規定於禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。（圖／記者李青縈）
禁止吸菸範圍

中山商圈：東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含邊界之騎樓、人行道）。

迪化街商圈：迪化商圈，禁菸範圍東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含邊界之騎樓、人行道）。

▲心中山線型公園周邊商圈禁菸區域及指定吸菸區地圖。（圖／取自台北市衛生局）
▲心中山線型公園周邊商圈禁菸區域及指定吸菸區地圖。（圖／取自台北市衛生局）
▲迪化街商圈禁菸區域及指定吸菸區地圖。（圖／取自台北市衛生局）
▲迪化街商圈禁菸區域及指定吸菸區地圖。（圖／取自台北市衛生局）

相關新聞
鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...