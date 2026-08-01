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▲違反規定於禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。（圖／記者李青縈）

▲心中山線型公園周邊商圈禁菸區域及指定吸菸區地圖。（圖／取自台北市衛生局）

▲迪化街商圈禁菸區域及指定吸菸區地圖。（圖／取自台北市衛生局）

8月1日起新制上路！台北市新增全面禁止吸菸場所，包括「心中山線形公園周邊商圈」及「迪化街商圈」除吸菸區外，全面禁止吸菸，違者處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。根據台北市衛生局公告指出，維護民眾不吸二手菸之健康權益，建構戶外無菸環境，「心中山線形公園周邊商圈」及「迪化街商圈」自8月1日起為除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸場所」。若違反規定於禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。中山商圈：東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含邊界之騎樓、人行道）。迪化街商圈：迪化商圈，禁菸範圍東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含邊界之騎樓、人行道）。