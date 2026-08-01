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台灣旅日名將陽岱鋼將在本季結束後引退，結束長達21年的職棒生涯，今（1）日舉行引退記者會，陽岱鋼坦言，隨著年紀的增長，身體漸漸衰退，今年嘗試各種方式，但狀況始終沒有好轉，自己與身體討論後，做出引退的決定。據《Full-count》火腿隊二軍監督稻葉篤紀驚喜現身送花，讓陽岱鋼直接淚崩，稻葉也祝福陽岱鋼第二人生順利。陽岱鋼坦言，心中已經有想做的事，但暫時無法透露，將在球季後對外說明。據《Full-count》報導，陽岱鋼今日身穿灰色西裝、繫著粉紅色領帶參加引退記者會，談到引退理由，他表示，「為了治好這具奮鬥多年的身體，今年嘗試了各式各樣的方法，包括增重和飲食控制。但狀況始終沒有好轉。在與身體討論之後，我做出了這個決定。」陽岱鋼透露，當他把引退的決定告訴妻子時，妻子笑著回答，「好啊。引退之後你就負責做飯，這樣就可以引退喔。」在39歲這年做出引退決定，陽岱鋼坦言，「隨著年紀增長身體漸漸衰退。面對現實、說服自己，比起『有什麼做不到』，覺得『贏不了自己』才是最主要的理由。」陽岱鋼感謝過去效力的火腿隊以及巨人隊，對於火腿隊，他充滿感謝，「那是個勝負的世界，球隊教會了我『不贏過其他球員就無法生存』。」回顧巨人隊時期，他則表示，「能在最強的環境下打球，遇到許多人，真的很幸福。」此外，火腿隊二軍監督稻葉篤紀作為記者會特別嘉賓驚喜現身獻花，讓陽岱鋼當場痛哭，稻葉也一度哽咽。陽岱鋼自加盟火腿隊，到稻葉引退時，2人當了8年的隊友，曾組成鐵壁般的外野搭檔，稻葉更是教會陽岱鋼職業球員「基本功」的前輩。看到老隊友即將引退，稻葉傳達自己的心意，「雖然有過好事也有過辛苦的事，但我們兩人真的一路磨練走過來，在我心中是非常寶貴。「第二人生也要很有陽岱鋼的風格，至今為止所做過的一切，一定會成為某個人人生的養分，今後也請繼續加油。」陽岱鋼國中畢業後，前往福岡第一高校進行「野球留學」，2005年高中生選秀會上第一指名加盟火腿隊，2016年季後行使國內FA權利轉隊至巨人隊，並效力至2021年。在日職通算1322場出賽中，留下打擊率2成70、105支全壘打、482分打點、141次盜壘的成績。曾4度榮獲金手套獎，並於2013年榮登盜壘王，留下無數輝煌功績。陽岱鋼2022年前往美國獨立聯盟、澳洲職棒打拼，2024年回到日本，加盟Oisix新潟天鵝之皇隊，本季他在日職二軍出賽30場，打擊率2成、0支全壘打、5分打點。