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2014年他就讀佛羅里達大學期間，曾因涉及滑板車事故遭校隊禁賽，當時被處以停賽處分。

舊金山巨人隊本季以2年2050萬美元（約新台幣6.62億元）重金簽下的外野手貝德（Harrison Bader），自5月底就因左腳足底筋膜炎高掛免戰袍，日前竟然還在養傷期間騎乘電動滑板車時發生車禍，不幸遭消防車輪胎輾過左腳導致重傷。巨人隊棒球營運部門社長波西（Buster Posey）今（1）日發布正式聲明，宣布在內部調查釐清前，將「暫停支付」貝德的薪資。巨人棒球營運部門總裁波西（Buster Posey）發表聲明表示，貝德在週末遭遇意外事件，原先安排中的復健計畫因此被迫延後，回歸時間也受到影響。由於球團目前仍在釐清事故詳細情況，因此決定先暫停相關薪資支付，直到貝德能重新回到球隊活動。根據外媒《SFist》報導，貝德於美國時間7月26日凌晨騎乘電動滑板車行經舊金山市區時，意外撞上一輛舊金山消防局的消防車後方，隨後消防車輪胎更直接輾過他的腳部，隨即被送往當地醫院急救，所幸並無生命危險。貝德原本就因左腳足底筋膜炎自5月底開始休養，這次意外更讓他的復出時間再度延後。巨人球團希望透過調查確認事故責任歸屬，也將根據後續結果決定下一步處理方式。今年1月，貝德與巨人簽下一紙2年2050萬美元的合約，球團期待他能補強外野戰力。不過受到傷勢影響，本季至今僅出賽30場，繳出打擊率1成70、5支全壘打與14分打點的成績，沒能展現過去的攻守價值。貝德過去以優異防守能力聞名，生涯也曾在交易大限前成為爭冠球隊的重要補強。2022年效力紐約洋基期間，他曾在季後賽發揮關鍵作用；去年轉戰費城人時，也展現一定貢獻，50場比賽累積1.3勝場貢獻值（WAR），證明自己仍具備競爭力。不過，這並非貝德首次捲入交通意外。如今再度因場外事故影響球季，貝德不僅面臨復出時間未知的困境，也可能影響自身在交易市場上的價值。