我是廣告 請繼續往下閱讀

▲少年開發AI護爺程式 過期藥還會發聲警報全網讚爆（圖／美聯社／達志影像）

科技也能傳遞孝心！中國上海一名18歲少年，運用人工智慧（AI）技術開發出一款簡易應用程式，只為提醒獨居的祖父按時服藥，這段故事近日在社群平台曝光後獲得大量關注與讚譽，被網友譽為「AI時代最溫暖的孝順方式」。根據香港《南華早報》報導，這名少年名叫馬凱（音譯，Ma Kai），今年高中剛畢業，並於6月參加中國全國高考，原訂9月前往另一座城市展開大學生活。然而，隨著離家日子逼近，他開始擔心獨自生活的祖父是否能好好照顧自己，於是決定運用AI技術，親手打造一款提醒爺爺按時服藥的應用程式。這段故事最初是在7月中旬於上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC）上曝光。馬凱以一般青年參觀者身分接受上海《新聞晨報》採訪時，親自向記者展示了自己開發的應用程式。馬凱說明，這款應用程式採用了北京人工智慧公司ModelBest所開發的大型語言模型打造。他透露，得知該公司專家將出席這次展會，便特地前來請教相關技術問題。他坦言目前這款程式仍處於早期開發階段，甚至笑稱「只有幾行程式碼」，功能相當精簡。不過別看程式碼簡單，它的實用性可不容小覷——除了基本的服藥提醒功能外，使用者只要上傳藥品包裝照片，系統就能自動偵測藥品是否已經過期，一旦偵測到過期藥品，便會立刻發出，提醒家中長輩留意，避免誤食過期藥物影響健康。馬凱分享，自己從小由祖父一手帶大，與如今已年過七旬的爺爺感情相當深厚。正因即將在9月搬往外地展開大學生活，一想到爺爺獨自在家生活，心裡便忍不住掛念。他坦言：「我爺爺有一些疾病，需要定期服藥，絕對不能有任何疏忽。」正是擔心祖父可能因記憶力衰退而忘記服藥，或是不小心混淆藥物種類，甚至誤服過期藥品進而損害健康，這份憂心促使他動手開發出這款貼心的提醒應用程式。馬凱的故事曝光後，迅速在網路上引來大量網友讚揚。一名網友留言表示，人工智慧不僅能改變世界，還能守護家人，直呼「幹得好，年輕人！」；另一名網友則感性表示，這則故事告訴大家，表達孝道最好的方式，或許就是幫助家中長輩跟上時代的腳步，字裡行間充滿感動與敬佩。