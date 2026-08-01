迎接父親節與暑假聚餐旺季，知名牛排品牌「瀧厚炙燒熟成牛排」，攜手美國肉類出口協會（USMEF），3日起至8月底於全台6大都會門市，同步推出2波限定美牛優惠活動，包括17元燉飯與菲力第二件半價，邀請全台老饕品嚐頂級牛肉純粹美味。
以「熟成牛排第一品牌」定位的瀧厚，嚴選美國安格斯黑牛原塊牛肉，透過科學化自然濕式熟成技術完美提升肉質的柔嫩度，再透過高溫炙燒瞬間鎖住香甜肉汁，完美呈現外層焦香、內裡多汁的極致口感。此外，門市內用提供豐富的自助吧與招牌羅宋湯，也深受消費者喜愛。
目前瀧厚版圖遍及台北、新北、桃園、苗栗、台中及高雄等6大都會區，提供從經典牛排、雙人套餐到多人共享餐點等多元選擇，完美滿足家庭聚餐、情侶約會與好友歡聚的多元需求。
歡慶品牌8周年慶及父親節，瀧厚攜手美國肉類出口協會，8月3日至16日期間，凡點購指定美牛雙人套餐，即可用17元加購法式牛肝菌燉飯一份。本波主推極緻雙人套餐，嚴選美國農業部極佳級牛肉，由美國老饕菲力牛排與炙燒熟成肋眼牛排組成，一次品嚐二種風味肉質，適合情侶約會共享。
第二波限定優惠活動於17日登場，推出人氣明星商品「美國老饕菲力牛排」第二件半價優惠，原價680元，優惠價340元，以超高CP值回饋消費者。活動須加入會員並領取優惠券。
美國肉類出口協會長期致力推廣美國優質肉品，是台灣極具代表性的美牛推廣單位。瀧厚表示，希望透過此次八週年與美牛協會的深度合作，讓更多消費者深入認識美國牛肉的卓越品質與獨特風味，同時延續品牌對頂級食材的堅持。未來，品牌也將持續融合熟成工藝與職人炙燒技術，讓每位貴賓都能品嚐到牛肉最純粹的動人美味。線上訂位系統： 瀧厚線上訂位連結
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歡慶品牌8周年慶及父親節，瀧厚攜手美國肉類出口協會，8月3日至16日期間，凡點購指定美牛雙人套餐，即可用17元加購法式牛肝菌燉飯一份。本波主推極緻雙人套餐，嚴選美國農業部極佳級牛肉，由美國老饕菲力牛排與炙燒熟成肋眼牛排組成，一次品嚐二種風味肉質，適合情侶約會共享。
第二波限定優惠活動於17日登場，推出人氣明星商品「美國老饕菲力牛排」第二件半價優惠，原價680元，優惠價340元，以超高CP值回饋消費者。活動須加入會員並領取優惠券。
美國肉類出口協會長期致力推廣美國優質肉品，是台灣極具代表性的美牛推廣單位。瀧厚表示，希望透過此次八週年與美牛協會的深度合作，讓更多消費者深入認識美國牛肉的卓越品質與獨特風味，同時延續品牌對頂級食材的堅持。未來，品牌也將持續融合熟成工藝與職人炙燒技術，讓每位貴賓都能品嚐到牛肉最純粹的動人美味。線上訂位系統： 瀧厚線上訂位連結