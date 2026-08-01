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▲林逸欣（左）承諾粉絲會繼續販賣爸爸林春銘（右）醫師診所自製的薰衣草精油膏。（圖／翻攝自林逸欣 Shara FB）

女星林逸欣的爸爸、知名神經內科醫師林春銘在今年4月因癌症過世後，不少老病人也擔心，「林春銘腦神經診所」販賣的自製薰衣草精油膏會不會從此停賣。雖然粉專強調會努力傳承下去，但因為許多人都訂不到貨，所以還是感到非常擔心。而昨（31）日林逸欣曬出與爸爸診所招牌的最後合照，有粉絲也在留言淚求不要停賣精油膏，「看到精油膏就會想到充滿愛心的林醫師，請讓精油膏永續經營下去。」林逸欣也點頭答應，回了一個「好」字。林逸欣爸爸耗費30年心血研發出的薰衣草精油膏，因為對於舒緩頭痛、失眠等症狀非常有效，是當地民眾的必備小物，還因一度在網路爆紅，而出現詐騙導致暫緩販售。而隨著林春銘醫師的過世，不少人也擔心精油膏會就此停賣，有粉絲於昨日林逸欣的貼文寫下：「請不要停售薰衣草精油膏，它讓很多人都感覺到很舒壓也減少很多睡眠品質，每每看到精油膏就會想到充滿愛心的林醫師，請讓精油膏永續經營下去，謝謝。」林逸欣也親自回應，寫上一個好，並搭配一顆愛心符號。事實上，早在之前診所粉專就曾表示：「林醫師的這份愛與精神會努力傳承下去，若非原物料短缺問題，都會正常開放。」但因為有粉絲一直訂不到貨，所以就算粉專表示會賣，依然感到非常擔心。而在林逸欣親自出面表示會繼續販賣後，粉絲才放下心來。而粉專也在之前公開了購買方式，仍與過去相同，每週一至週五下午3點，診所現場限量購買；每週六中午11點，則可於網站訂購。粉專發文表示「若非原物料短缺問題，原則上都會正常開放。」診所也提醒，由於為限量供應，民眾若有需求，可留意粉專或網站最新資訊，避免錯過開放時段。