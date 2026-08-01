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民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚公布前總統蔡英文及金牌奧運選手林郁婷支持他的競選影片，蘇巧慧今（1）日受訪時表示，感謝兩人站出來替他祝福，也感謝林願意站出來替他講幾句話，「我們都各自期待，未來在各自的主場上贏得金牌」。蘇巧慧昨在社群平台發布影片，邀請林郁婷分享兩人相識十年、一路並肩走來的深厚情誼。林郁婷感謝蘇巧慧十年前為鶯歌工商爭取改善訓練場地經費，不只為基層選手打造更好的訓練環境，也在他人生低潮時第一時間給予關心與支持，並祝福蘇順利「拿下金牌」。對此，蘇巧慧上午出席活動時表示，他和郁婷是認識很久的朋友，一直以來，在不同的場合上都會互相加油，這次也非常感謝林，願意站出來為他說幾句話、為他祝福，「我們都各自期待，未來在各自的主場上贏得金牌」。蘇巧慧提到，蔡英文之前特別到競選總部開箱，替他們堆滿補充營養品、零食，接下來蔡不只是在影片現身，還幫他特別錄製一段「新時代、新市長」的推薦語音，大家可以期待。蘇巧慧說，整個競選過程、過去十年的時間，各行各業的好朋友都紛紛站出來，為他說幾句話，說他和他們真正經歷過的故事、努力的過程，是在集合各行各業、各族群的朋友中，感受到很真誠溫暖，就像上個星期，作家楊双子等文字人，也特別揪了一團，一邊吃吃喝喝，一邊真誠地加油打氣。蘇巧慧提到，未來他會凝聚各行業、各領域的人才，打造更好的舞台，讓他們各自發揮精彩，「新北市值得各行各業的人，在上面演出精彩，新北市也需要各行各業的人，我會凝聚更多的人，一起為新北市這座城市努力，因為我覺得新時代就是需要這樣有感染力、有熱情的市長，才能帶動整個城市更快前進」。