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68歲資深藝人田路路淡出演藝圈多年，傳出獨居生活陷入困境，她透露因嚴重腸胃感冒腹瀉超過2週，虛弱到得搭救護車送醫，更坦言「紙尿褲用完，沒錢買衛生紙，只好把不要的衣服剪來當衛生紙用」，令人鼻酸。對此演藝工會今（1）日發表聲明，表示已透過演藝圈友人多方尋找田路路，希望盡快聯絡上本人，協助申請急難救助及相關補助資源。針對近日資深藝人田路路相關事件，引發社會與網友高度關注，演藝工會表示，近期除了接獲媒體詢問外，也有不少民眾致電工會反映與關心此事，工會對外界的關注表達感謝，同時也對田路路目前處境感到遺憾、難過與無奈。工會指出，過去曾多次邀請田路路參與演出活動，但近期始終無法取得聯繫，目前也已透過演藝圈友人多方尋找，希望能盡快聯絡上本人，以協助她申請急難救助及相關補助資源，提供實際協助。演藝工會理事長曹雨婷表示，自己與田路路已有超過20年的交情，早年雙方曾多次同台合作。曹雨婷提到，自己過去每年舉辦個人演唱會時，都曾邀請田路路擔任主持工作，彼此互動密切。之後得知田路路因家中長輩生病而面臨生活困難，也曾私下向她求助，當時自己在能力範圍內提供金錢援助，希望能協助對方度過難關，而這些幫助也從未要求對方償還。曹雨婷表示，後來接任工會職務後，更深刻體認到工會肩負照顧會員及資深藝人的責任，因此也曾多次安排田路路參與工會舉辦的演唱活動，短時間內至少邀請她參與四場以上演出，希望透過工作機會給予支持與幫助。曹雨婷回憶，當時田路路曾透露將搬往汐止居住，雙方原本仍保持電話聯絡，她也曾表示「搬到哪裡都沒關係，只要能聯絡得到人就好」。然而之後工會在安排活動時，卻已無法再與她取得聯繫。這段期間工會持續透過各種管道打聽消息，但始終沒有進一步音訊。演藝工會也再次呼籲，若有認識田路路、掌握其聯絡方式的民眾或演藝圈友人，歡迎主動與工會聯繫，讓工會能及時提供協助。曹雨婷強調，工會長期以來都努力照顧真正有需要的會員與資深藝人，但可運用資源仍有限，若順利聯絡上田路路，仍會依實際情況提供必要援助與關懷。