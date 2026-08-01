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洛杉磯道奇球星大谷翔平今（1）日在主場迎戰波士頓紅襪的比賽中，以第1棒、指定打擊身分先發，5局下敲出本季第24轟，這發價值千金的逆轉2分砲不僅幫助道奇扭轉戰局，同時讓紅襪轉播席一度沉默13秒，球評梅洛尼（Lou Merloni）才分析指出，紅襪投手原本想利用變化球壓制大谷，結果最後變成內角的失投球。此前大谷翔平因左膝不適，在前一場對西雅圖水手的比賽中休兵，外界也關注他的健康狀況是否影響後半季表現。不過今日面對紅襪之戰，大谷回到熟悉的先發位置，立刻展現招牌長打能力。比賽5局下，道奇當時處於落後局面，在追回1分後形成兩人出局、二壘有人的得點圈機會，輪到大谷站上打擊區。紅襪選擇正面對決，派出左投莫蘭（Giovanni Moran）與大谷交手，沒想到第4球變化球失投跑進內角，大谷抓準時機強力揮擊，球以極快速度飛向右外野，直接越過全壘打牆。這發2分砲不單一舉將比數逆轉為 3：2，更展現大谷即使帶著傷勢疑慮，依舊具備改變比賽的能力。根據現場數據顯示，大谷這一發2分砲的擊球初速達112.1英里（約180.4公里），飛行距離386英尺（約117.6公尺），形成一道幾乎沒有滯空時間的強勁平射砲。紅襪地方轉播單位《NESN》主播歐布萊恩（Dave O’Brien）播報時高喊：「飛向右外野深處……球進去了！大谷翔平第24號全壘打！」隨後轉播席陷入約13秒沉默，彷彿仍在消化這記不可思議的全壘打。球評梅洛尼（Lou Merloni）則分析指出，紅襪投手原本想利用變化球壓制大谷，但投球位置稍有偏差，讓球進入大谷能攻擊的區域：「那顆變速球其實投得很精準，但捕手想要再搭配一顆時，球卻失投偏向內角。這純粹是投球失誤，大谷這記平飛球簡直就像一顆飛彈。」大谷翔平這發全壘打不只震撼敵隊，也讓道奇主場轉播席陷入狂熱。道奇地方轉播《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）看到球飛出後激動表示：「哇！他完全可以走！這是一發像子彈般的全壘打，道奇取得領先！」隨後轉播也短暫陷入約17秒的安靜，享受這記精彩一擊帶來的震撼。球評赫許海瑟（Orel Hershiser）也驚嘆，大谷這支全壘打打球初速達112英里，充分證明他的打擊狀態依舊保持在高檔。