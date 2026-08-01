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高鐵延伸宜蘭 交通部：總經費3521億

行政院拍板核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費為3521億元，預估2036年通車。但卻引來外界諸多議論，有聲音直指這是逼近6000億的錢坑，前政務委員張景森還批評是砸大錢蓋一條沒用的「盲腸高鐵」。交通部長陳世凱則回應，目前提出的經費低於北捷萬大線第一期，每公里造價為50多億元。台灣高鐵通車已近20年，新世代列車N700ST第一組更於7月30日正式出廠，但高鐵延伸宜蘭的計畫引發熱議。外界認為這是逼近6000億的錢坑。陳世凱日前就澄清，目前提出計畫經費約3500億元，但實際上每公里造價50多億元，相較於北捷萬大線第一期的每公里造價78億，並不算高。交通部日前已說明，高鐵延伸宜蘭總經費3521億元，包含工程經費、列車採購、基地建置及用地取得。交通部指出，國內鐵道系統已逐步建構高鐵、台鐵及捷運層次分明的鐵道運輸體系；然而台鐵目前台北至花蓮約150分鐘、左營至台東約120分鐘、花蓮到臺東約100分鐘，東西部走廊城際鐵路運輸效能仍存在明顯落差，因此推動環島高效鐵路網，將西部高鐵成功經驗延伸至北、南、東部，是提升國家整體競爭力及均衡區域發展的重要政策方向。交通部表示，政院核定高鐵延伸宜蘭計畫後，將啟動民間參與招商、都計變更、用地取得、設計及施工作業，其餘高鐵延伸屏東計畫刻辦理綜合規劃及二階環評，花東雙軌已進入施工階段，南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫則持續辦理綜合規劃作業。