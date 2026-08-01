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台中市長盧秀燕被視為國民黨2028的總統人選，副市長鄭照新接受媒體專訪時，被問到年底是否就會進駐2028選戰辦公室？他表示不會讓大家失望，盧秀燕和台北市長蔣萬安是姐弟關係，被外界解讀可能「盧蔣配」有譜了。對此，蔣萬安今出席活動時再次強調，他完全沒有想2028的事情，就是專注市政，爭取年底連任。盧秀燕何時開始備戰2028並進駐選戰辦公室？鄭照新強調，民眾的善意建議都有聽到，會給大家相應的默契，不會讓大家失望。盧秀燕和蔣萬安有很多政治決策都是有默契的，因為他們兩人是姐弟關係，引發外界高度關注。蔣萬安對於2028總統大選的態度，似乎興致缺缺，已多次強調他的目標就是爭取年底連任，沒有想2028的事情。連任選戰團隊傳出最快8月底就會成形？蔣萬安強調，距離選戰還有一段時間，會持續專注市政，若有確定各項事情一定會向外界報告。針對近期《壹蘋新聞網》進行網路投票調查，結果顯示民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持度超過六成，蔣萬安嚴重落後，支持度不到三成。蔣萬安說，「任何的調查我們都會參考。」