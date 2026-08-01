中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（1）日共3場比賽，「龍象大戰」持續在臺北大巨蛋進行，中信兄弟伍立辰掛帥，對決味全龍梅賽鍶（C.C. Mercedes），目標要終止對戰8連敗；富邦悍將前役終止4連敗，今日推出魔力藍（Shawn Morimando）搶勝，交手台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬；樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅今日上演「土投大戰」，由曾家輝對決周彥農。《NOWnews》整理出8月1日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月1日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至8月1日賽前）：
桃猿、獅隊成「土投對決」 曾家輝交手周彥農
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出土投周彥農先發，本季出賽3場，吞下2敗，防禦禦5.73。周彥農去年與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率6.75。
桃猿目前並列第1，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽14場，拿下5勝，防禦率2.57。曾家輝本季與獅隊交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.64。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將順利止敗、持續搶勝 魔力藍掛帥戰雄鷹黃子鵬
🟡新莊賽事、開賽間16：05
悍將目前並列第5，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽16場，拿下6勝5敗，防禦率3.24。魔力藍本季與雄鷹交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.45。
雄鷹排名第3，今日由土投黃子鵬掛帥，本季出賽14場，拿下5勝3敗，防禦率1.81。黃子鵬本季與悍將交手3場，拿下3勝，對戰防禦率2.18。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
「龍象大戰」一面倒 兄弟推伍立辰對決梅賽鍶
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名第2，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽14場，拿下8勝3敗，防禦率2.13。梅賽鍶本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.70。
兄弟目前並列第5，今日由土投伍立辰掛帥，本季出賽13場，拿下2勝3敗，防禦率5.67。伍立辰本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率27.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️8/1中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月1日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|16
|10-6-0
|0.625
|-
|2
|味全龍
|17
|10-7-0
|0.588
|0.5
|3
|台鋼雄鷹
|16
|9-7-0
|0.563
|1
|4
|統一獅
|17
|8-9-0
|0.471
|2.5
|5
|中信兄弟
|16
|6-10-0
|0.375
|4
|5
|富邦悍將
|16
|6-10-0
|0.375
|4
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|77
|48-28-0
|0.636
|-
|2
|富邦悍將
|76
|39-35-1
|0.526
|8.5
|3
|台鋼雄鷹
|76
|39-36-1
|0.520
|9
|4
|統一獅
|76
|37-38-1
|0.493
|11
|5
|樂天桃猿
|76
|34-40-2
|0.459
|13.5
|6
|中信兄弟
|75
|26-47-2
|0.356
|21
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出土投周彥農先發，本季出賽3場，吞下2敗，防禦禦5.73。周彥農去年與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率6.75。
桃猿目前並列第1，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽14場，拿下5勝，防禦率2.57。曾家輝本季與獅隊交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.64。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽間16：05
悍將目前並列第5，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽16場，拿下6勝5敗，防禦率3.24。魔力藍本季與雄鷹交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.45。
雄鷹排名第3，今日由土投黃子鵬掛帥，本季出賽14場，拿下5勝3敗，防禦率1.81。黃子鵬本季與悍將交手3場，拿下3勝，對戰防禦率2.18。
📍富邦悍將主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
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🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名第2，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽14場，拿下8勝3敗，防禦率2.13。梅賽鍶本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.70。
兄弟目前並列第5，今日由土投伍立辰掛帥，本季出賽13場，拿下2勝3敗，防禦率5.67。伍立辰本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率27.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：32度至33度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。