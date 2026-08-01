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⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月1日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 16 10-6-0 0.625 - 2 味全龍 17 10-7-0 0.588 0.5 3 台鋼雄鷹 16 9-7-0 0.563 1 4 統一獅 17 8-9-0 0.471 2.5 5 中信兄弟 16 6-10-0 0.375 4 5 富邦悍將 16 6-10-0 0.375 4

⚾2026年中職全年戰績表（截至8月1日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 77 48-28-0 0.636 - 2 富邦悍將 76 39-35-1 0.526 8.5 3 台鋼雄鷹 76 39-36-1 0.520 9 4 統一獅 76 37-38-1 0.493 11 5 樂天桃猿 76 34-40-2 0.459 13.5 6 中信兄弟 75 26-47-2 0.356 21

▲樂天桃猿目前暫居下半季龍頭，今日推出土投曾家輝先發交手統一獅。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）

▲富邦悍將前役順利終止4連敗，今日續戰台鋼雄鷹，推出洋投魔力藍先發。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲味全龍目前對戰中信兄弟8連勝，今日推出洋投梅賽鍶先發，目標將連勝延續。（圖／味全龍提供,2026.4.11）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（1）日共3場比賽，「龍象大戰」持續在臺北大巨蛋進行，中信兄弟伍立辰掛帥，對決味全龍梅賽鍶（C.C. Mercedes），目標要終止對戰8連敗；富邦悍將前役終止4連敗，今日推出魔力藍（Shawn Morimando）搶勝，交手台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬；樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅今日上演「土投大戰」，由曾家輝對決周彥農。🟡亞太賽事、開賽時間1605獅隊目前排名第4，今日推出土投周彥農先發，本季出賽3場，吞下2敗，防禦禦5.73。周彥農去年與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率6.75。桃猿目前並列第1，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽14場，拿下5勝，防禦率2.57。曾家輝本季與獅隊交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.64。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽間1605悍將目前並列第5，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽16場，拿下6勝5敗，防禦率3.24。魔力藍本季與雄鷹交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.45。雄鷹排名第3，今日由土投黃子鵬掛帥，本季出賽14場，拿下5勝3敗，防禦率1.81。黃子鵬本季與悍將交手3場，拿下3勝，對戰防禦率2.18。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間1605龍隊目前排名第2，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽14場，拿下8勝3敗，防禦率2.13。梅賽鍶本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.70。兄弟目前並列第5，今日由土投伍立辰掛帥，本季出賽13場，拿下2勝3敗，防禦率5.67。伍立辰本季與龍隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率27.00。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍亞太球場（室外球場）氣溫：31度至32度降雨機率：20%📍新莊球場（室外球場）氣溫：32度至33度降雨機率：20%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：32度至33度降雨機率：20%