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蔡其昌翻舊帳反擊 喊話「領航的是毒油、垃圾山」

國民黨、民進黨台中市長參選人同日舉行競選團隊授證，隔空交火。擔任國民黨參選人江啟臣競總主委的台中市長盧秀燕，讚江啟臣一路領航，還開酸對手陣營「歡迎跟進」。擔任何欣純競總副召集人的立委蔡其昌隨即反擊，狠酸盧秀燕「毒油該檢查不不檢查，垃圾山、廚餘大戰才是領航全台灣」，並透露何欣純與江啟臣的民調差距，已從原本20多個百分點縮小至10個百分點以下。國民黨參選人江啟臣今（1）日上午9時舉行「升級旗艦、全面啟動」競選團隊授證記者會；民進黨參選人何欣純則於10時30分舉行競選委員會授證儀式。盧秀燕會後受訪時表示，江啟臣無論政見、組織或競選布局都一路領先，對手團隊則「有點手忙腳亂」，並笑稱「歡迎跟進」。何欣純競選團隊由前立法院長蘇嘉全擔任競選委員會召集人，立委蔡其昌擔任副召集人。蘇嘉全致詞時指出，選戰初期何欣純民調落後江啟臣20多個百分點，但何欣純勤跑基層，至今已舉辦168場說明會，持續向市民說明理念與政見；反觀對手「好像認為自己穩當選」，選舉幾乎神隱，鮮少提出政策論述，如今雙方差距已縮小至7、8個百分點，距離投票還有近4個月，他相信翻盤大有可為。蔡其昌則針對盧秀燕「領航說」正面回擊，表示如果要談領航，「毒油不檢查領航全台灣、捷運藍線一拖再拖、預算一路膨脹也領航全台灣」。他也提到，4年前自己參選市長時提出營養午餐免費政策，何欣純延續推動，盧秀燕過去曾大力批評，現在也跟進免費了，「該領航的不領航，反而垃圾山、廚餘問題都領航，隨便講講都有20幾項。」蔡其昌表示，兩人的差距已經拉到10個百分點以下，選舉就像龜兔賽跑，政治史上後來居上的案例不勝枚舉。民進黨近年在台中雖然始終處於逆風，但始終虛心接受選民檢驗、持續反省努力。何欣純也批評，盧秀燕執政8年採取「不做不錯、少做少錯」的態度，重大建設一再延宕，從狼師事件到毒油食安風暴接連發生，讓不少市民對城市安全產生疑慮。她提出「六星市政168、台中創新一路發」政見，希望未來與總統賴清德及中央政府密切合作，加速推動台中建設，打造更安全、更宜居的城市，讓市民安居樂業。