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底特律老虎隊今（1）日作客對戰運動家隊，台灣旅美好手李灝宇本場比賽獲得先發機會，擔任二壘手、打第五棒。儘管李灝宇此役2打數沒有安打並提前被換下場，但老虎隊打線火力全開，全場狂敲14支安打包含3發全壘打，最終以13：1大勝運動家。本場比賽李灝宇擔任先發二壘手、第五棒，總計獲得兩次打擊機會，但未能有效發揮，隨後於5局上半由基斯（Colt Keith）代打上陣並接替守備。李灝宇賽後的賽季打擊率微幅降至.269，上壘率.299，長打率.430。此役的第一打席（2局上）李灝宇面對運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs），李灝宇纏鬥至2好2壞後，面對一顆79.8英里的變速球揮棒落空，遭到三振。第二打席（3局上）李灝宇鎖定一顆79.2英里的變速球，但僅擊出游擊方向軟弱滾地球遭刺殺出局。老虎隊本場比賽攻勢猛烈，幾乎局局有攻勢。3局上半，麥岡尼格（Kevin McGonigle）先敲出陽春砲帶動氣勢。比賽進入後半段，老虎隊更是將比分徹底拉開。8局上半捕手丁格勒（Dillon Dingler）在滿壘情況下，從運動家後援投手莫拉萊斯（Luis Morales）手中轟出致命的滿貫全壘打，一舉灌進4分打點。9局上半馬格里（Brice Malgeri）再補上一發兩分砲，將比分鎖定在13：1。本場老虎隊不僅丁格勒進帳4分打點，游擊手巴耶茲（Javier Báez）也有3分打點的貢獻。在投手方面，老虎隊採用投手車輪戰，整體壓制力極佳。第二任投手麥登（Ty Madden）中繼3局僅被敲出2支安打無失分，順利收下本季首勝（1勝0敗）。反觀運動家隊，全場僅出現零星的3支安打，唯一的一分是在第2局下半靠著海姆（Jonah Heim）的二壘安打與打點進帳。先發投手史普林斯主投4局失掉2分，吞下本季第11敗；而後援投手莫拉萊斯更是慘遭老虎打線震撼教育，後援2局狂失8分，成為比分被大幅拉開的關鍵。