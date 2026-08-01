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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（1）日在主場迎戰波士頓紅襪的比賽中，以第1棒、指定打擊先發登場，面對左膝不適休兵後回歸首戰，5局下敲出逆轉2分砲，率領道奇扭轉戰局。這發全壘打讓大谷翔平締造加盟道奇後的驚人紀錄，轉隊前3年累積133轟，追平2大前輩馬里斯（Roger Maris）與戴維斯（Khris Davis）的紀錄，讓在板凳上的吉田正尚都看傻眼。比賽前一天，大谷翔平因左膝疼痛缺席對西雅圖水手之戰，也是7月4日後首次未出賽。由於他近期仍在調整投球進度，身體狀況受到外界關注。不過今日回到球場後，大谷立刻展現招牌火力。道奇前5局一度以0：3落後紅襪，但打線逐漸甦醒，4局追回1分，5局再靠安打串聯縮小差距。5局下，當道奇追成2：3、兩人出局二壘有人時，大谷站上打擊區。紅襪更換投手莫蘭（Giovanni Moran）後，大谷鎖定一顆偏中的變化球，毫不猶豫揮棒出擊。球一離開球棒直接飛向右外野看台，是一發逆轉超前的2分砲。根據大聯盟數據，這支全壘打初速達112.1英里（約180.4公里），飛行距離386英尺（約117.6公尺），擊球仰角僅24度。大谷在繞壘踏上一壘時調皮吐舌慶祝。而剛被換下場的紅襪先發投手斯瓦雷斯（Rangel Suárez）在休息區滿臉呆滯，坐在旁邊的老熟人吉田正尚更是久久凝視著右外野，彷彿被這記全壘打深深震撼到。這記全壘打可以說是價值連城，讓大谷翔平的姓名再度寫入大聯盟歷史。根據MLB官方資深記者藍斯（Sarah Langs）統計，這是大谷加盟道奇隊3年來所擊出的第133支全壘打，一舉追平馬里斯（Roger Maris）與戴維斯（Khris Davis），躍居大聯盟歷史「轉隊前3季最多全壘打」第4名。在大聯盟這項榜單中，目前第一名為馬奎爾（Mark McGwire）的159轟，第二名為羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的156轟，第三名則是「二刀流始祖」貝比魯斯（Babe Ruth）的148轟。大谷距離貝比魯斯的紀錄僅剩15轟之遙，正一步步向傳奇高牆逼近。