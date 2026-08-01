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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在7月31日（台灣時間8月1日）主場迎戰波士頓紅襪的比賽中，再度展現驚人怪力。他在5局下半球隊落後時，於「一壘有空位」的情況下，硬是把紅襪投手投出的變速球掃出右外野大牆，敲出本季第24發逆轉兩分砲。紅襪教練團拒絕敬遠、選擇正面對決的決策，受到質疑和討論。紅襪投手莫蘭（Jovani Moran）當下反應也受到關注，只見他瞬間「石化」，似乎對這一轟感到震驚。比賽進行到5局下半，道奇以2：3落後。在2出局一壘有人的情況下，大谷翔平上場打擊，紅襪第二任左投莫蘭的第2球發生暴投，讓跑者推進到二壘。此時一壘已經空出，加上大谷在4局下才剛敲出左外野二壘安打，手感火熱。外界原以為紅襪會選擇「故意四壞」保送來避開這位極具破壞力的打者，沒想到紅襪投捕搭檔竟選擇正面對決。在球數2好1壞時，莫蘭投出一顆失投的紅中變速球，大谷毫不客氣一棒掃向右外野觀眾席，瞬間將比分逆轉。大谷翔平擊球的瞬間就確信這是一發全壘打，展現出十足的霸氣。這發全壘打的擊球數據相當驚人：擊球初速112.1英里（約180.4公里）、擊球仰角： 24度、飛行距離117.6公尺（約386英尺）。挨轟的左投莫蘭在此戰之前，對左打者的被打擊率僅有.123，防禦率2.66，壓制力相當優異。但在這球被擊出後，他轉頭望向右外野，隨後在投手丘上「全身僵直」當場石化，似乎在球飛出去的那一刻就已覺悟到被逆轉的命運。而坐在紅襪板凳區、昔日WBC日本隊戰友吉田正尚，也靜靜地目睹了這一切。