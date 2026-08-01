知名虛擬社交平台「VRChat」表示，將在9月17日到21日，前往日本東京幕張展覽館「2026東京電玩展」（TGS 2026）展出，以「看見、觸碰、體驗」為主題，把虛擬世界的社群活力帶到現實生活中，讓玩家在這5天體驗元宇宙的魅力。
虛擬實境社交遊戲 新手玩家也能輕鬆上手
「VRChat」是一款免費大型多人線上虛擬實境遊戲，玩家可用3D角色模組和其他玩家交流。會場將設置「新手體驗專區」，平時沒有接觸VR設備的玩家，現場工作人員會協助引導玩家使用VR裝備，初次接觸「VRChat」的民眾也能馬上開始感受虛擬實境的互動樂趣。
除了遊戲體驗之外，「VRChat」官方特別邀請活躍在社群的實況主、創作者以及合作IP嘉賓登台，和現場粉絲進行互動；「VRChat」會場攤位準備限定周邊好禮，並提供限定體驗的獨家內容。
東京電玩展30周年！展期首次延長至5天
更詳細的展覽活動、舞台卡司、活動節目表等規劃，還待「VRChat」公布，官方也會在日本的社群平台陸續公開「2026東京電玩展」相關活動，感興趣的玩家朋友們，可關注官方的日本社群平台，掌握第一手消息。
「2026東京電玩展」預計在9月17日到18日舉辦商務日，只有專業廠商、業界人士可進場，9月19日到21日開放一般大眾進場參觀。本屆「2026東京電玩展」剛好是30周年，展期也首度延長至5天，詳細資訊和門票可到東京電玩展官方網站查詢。
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「VRChat」是一款免費大型多人線上虛擬實境遊戲，玩家可用3D角色模組和其他玩家交流。會場將設置「新手體驗專區」，平時沒有接觸VR設備的玩家，現場工作人員會協助引導玩家使用VR裝備，初次接觸「VRChat」的民眾也能馬上開始感受虛擬實境的互動樂趣。
除了遊戲體驗之外，「VRChat」官方特別邀請活躍在社群的實況主、創作者以及合作IP嘉賓登台，和現場粉絲進行互動；「VRChat」會場攤位準備限定周邊好禮，並提供限定體驗的獨家內容。
更詳細的展覽活動、舞台卡司、活動節目表等規劃，還待「VRChat」公布，官方也會在日本的社群平台陸續公開「2026東京電玩展」相關活動，感興趣的玩家朋友們，可關注官方的日本社群平台，掌握第一手消息。
「2026東京電玩展」預計在9月17日到18日舉辦商務日，只有專業廠商、業界人士可進場，9月19日到21日開放一般大眾進場參觀。本屆「2026東京電玩展」剛好是30周年，展期也首度延長至5天，詳細資訊和門票可到東京電玩展官方網站查詢。