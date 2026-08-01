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藝人林心如與霍建華今（1）日迎來結婚10週年，她罕見在社群曬出一張兩人在夕陽下深情相望的剪影照，並未多做文字說明，只使用表情符號低調放閃，仍讓大批粉絲湧入留言祝福兩人「10週年快樂」。照片中，林心如與霍建華站在夕陽餘暉下，兩人面對面靠近彼此，剪影輪廓相當浪漫，充滿電影感。林心如以10、紅酒杯、愛心、彩虹、玫瑰等Emoji象徵結婚10週年，雖然沒有任何文字告白，仍讓粉絲感受到滿滿幸福氛圍。林心如與霍建華其實早在2005年合作《地下鐵》時便已相識，不過當時僅維持好友關係。直到2011年林心如首次製作並主演電視劇《傾世皇妃》，特地邀請霍建華出演男主角，兩人互動逐漸升溫，最終從多年好友發展成戀人。2016年5月，兩人正式認愛，同年7月31日在峇里島舉辦婚禮，隔年迎來女兒「小海豚」誕生，一家三口生活低調幸福。結婚多年來，夫妻倆鮮少高調放閃，但每逢重要紀念日或節日，偶爾都會透過社群分享生活點滴，感情始終甜蜜穩定。如今迎來結婚10週年，林心如用簡單的照片搭配幾個Emoji紀念這個重要時刻，也讓粉絲紛紛獻上祝福，希望兩人攜手迎接下一個幸福10年。