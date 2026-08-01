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挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）在結束2026年世界盃驚奇之旅後，暑期假期精彩不斷。他於今（1）日在社群平台X與Instagram發布了一張與NBA籃球傳奇、公認的「GOAT」喬丹（Michael Jordan）的跨界合照，並簡短寫下：「無需內文（No caption needed）。」這張足籃兩大體壇頂級巨星的同框照瞬間引爆全球網路，發布短短10小時內點閱率即突破370萬人次觀看，成為今夏熱度最高的體壇話題。照片中，26歲的哈蘭德親切地將手搭在63歲的喬丹肩膀上，兩人皆戴著太陽眼鏡並穿著休閒短褲，對著鏡頭露出燦爛笑容。身高194公分的哈蘭德身穿黑色透氣Polo衫搭配愛馬仕涼鞋，而喬丹則是以經典的簡約白T恤搭運動鞋登場。兩人在義大利參加活動時巧遇並留下這張珍貴合影，吸引了全世界體育迷的目光。對哈蘭德而言，這場夢幻連動是他極其精彩的2026年暑期的最新高潮。在剛結束的2026年FIFA世界盃中，哈蘭德大放異彩，個人狂轟7球並列射手榜第3名，更帶領挪威國家隊一路殺進隊史首次的世界盃8強。這趟世界盃之旅讓哈蘭德的全球知名度與影響力攀升至全新高度，他先前受訪時也直言這次的經歷徹底改變了他的生活。如今與全球體育史上最具知名度的巨星喬丹合影，也宣告著哈蘭德已正式邁入全球頂級體壇巨星的殿堂。這張合照迅速在網路上掀起熱烈討論，球迷們紛紛對兩人的同框感到震撼並留下趣味留言：「兩位球星同框，這張照片的氣場簡直太強大了」、「平時看起來像巨人的哈蘭德，在喬丹身邊竟然第一次顯得像個普通人，太誇張了」、「好多年沒看到喬丹笑得這麼開心了，看來大家都愛哈蘭德」、「真想當牆上的蒼蠅，聽聽這兩位跨時代的偉大運動員到底聊了什麼心法」。