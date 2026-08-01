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大聯盟交易大限進入最後階段，洛杉磯道奇隊除了全力開出「天價包裹」爭奪底特律老虎隊塞揚等級王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）之外，球團內部也正積極進行名單清壓與人員整理。根據美媒《The Athletic》最新報導指出，道奇隊陣中的「左投殺手」外野手柯爾（Alex Call）目前已吸引多支強權關注，極有可能在截止日前被交易離隊。美媒《The Athletic》知名記者伍（Katie Woo）與阿爾達亞（Fabian Ardaya）撰文分析，道奇隊目前在大聯盟與小聯盟體系中面臨嚴重的「外野人滿為患」問題。為了避免浪費資源，道奇高層希望透過清出多餘的外野戰力，向外交換內野手或捕手等高階新秀，藉此重整農場的戰力。在這樣的背景下，現年31歲、擔任道奇隊「第4號外野手」的柯爾便成為了各大球隊詢價的热門目標。柯爾自去年夏天從國民隊轉戰道奇後，便以「左投殺手」聞名。本季他面對左投55個打席，繳出高達3成26打擊率與.875 OPS的驚人數據，是各隊眼中最完美的外野即戰力。根據報導，剛從洛杉磯天使交易得到投手西爾塞斯（Chase Silseth）的德州遊騎兵，被點名將科爾視為「適合的補強目標」。此外，國聯競爭對手費城費城人也曾向道奇詢問科爾的交易可能性。事實上，費城人早在去年夏天道奇從國民交易得到科爾之前，就對他表達高度興趣，如今再度關注他的市場動向。目前道奇交易市場上的最大目標之一，被認為是底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。若道奇真的希望完成這筆震撼交易，勢必需要清出40人名單空間與調整陣容配置。因此外界認為，科爾等外野球員的交易，可能不只是單純換取資產，而是道奇為更大型補強提前進行的人員整理。《The Athletic》指出，道奇在交易截止日前仍可能繼續調整40人名單，甚至不排除送走其他球員。隨著期限倒數，這支星光熠熠的豪門球隊今年夏天的交易戲碼，恐怕還未正式落幕。