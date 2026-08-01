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▲禾羽曾待過樂天Rakuten Girls，目前是富邦Fubon Angels。（圖／IG@kimi_0531）

藝人派偉俊認愛富邦啦啦隊Fubon Angels成員禾羽後，戀情意外捲入前女友黃琳媛爆料風波，也讓這位高顏值啦啦隊女神再次成為外界焦點。其實，禾羽曾是Rakuten Girls副隊長，還演過《戲說台灣》「蘭花精」，更曾大方公開承認整形經歷，割雙眼皮、打玻尿酸填充物都有，從不避諱分享自己的變美過程，率真的態度反而圈粉無數。禾羽舊名張雅涵，19歲開始擔任外拍模特兒，陸續推出多本寫真集，之後跨足戲劇與音樂圈翻唱單曲《大田後生仔》，也曾在《戲說台灣》〈帝爺公惜蘭花〉單元飾演「蘭花精」，古裝扮相仙氣十足，即便粉色眉毛搭配白色眼線的造型和平時反差極大，依舊藏不住精緻五官，播出後更被網友大讚「最美蘭花精」、「台語很標準」，成功打開知名度。2022年，禾羽加入Rakuten Girls，從練習生成為正式成員，2024年升任副隊長，更曾與籃籃、林襄、Yuri、苡萱、孟潔一起受邀前往美國參加MLB大都會台灣日活動。2025年元旦，她宣布正式改名為「禾羽」，希望用新名字迎接人生新階段，同年離開樂天後加入Fubon Angels，持續活躍於啦啦隊與演藝圈。除了作品受到關注，禾羽一路走來的外貌變化也曾引發不少討論，她早期照片曾在網路上流傳，讓不少網友質疑是否整形，她沒有否認，反而直接在YouTube大方坦承確實割過雙眼皮、下巴施打過玻尿酸，另外也因配戴牙套調整臉型，才讓整體輪廓變得更加立體、下巴線條更明顯；不僅公開分享變美歷程，禾羽也曾透露自己豐滿上圍是天生遺傳。派偉俊日前在新專輯《BAD IDEA》聽歌會上首度公開認愛禾羽，透露兩人已交往約3個月，還親自創作歌曲〈穿上你的愛〉送給女友，戀情獲得不少粉絲祝福，沒想到隔天，前女友黃琳媛突然在派偉俊的Threads留言，公開表示自己是前女友，並控訴分手過程並不愉快，更質疑男方將過去為她創作的歌曲，包裝成送給現任女友的心意，讓整起事件瞬間延燒。對此，杰威爾音樂發聲澄清，強調〈去年下的那場雪〉並非為任何一任女友創作，送給禾羽的歌曲則是〈穿上你的愛〉，並表示針對不實指控，將保留法律追訴權。