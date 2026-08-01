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洛杉磯道奇隊今（1）日在主場迎戰波士頓紅襪隊，日籍球星大谷翔平雖然繳出單場雙安、包含一發一度超前比數的第24號兩分砲，但道奇隊本場比賽採用「牛棚日」策略卻慘遭滑鐵盧。紅襪打線在第7局灌進5分大局奠定勝基，終場道奇就以4：9吞下逆轉敗。大谷翔平今日以「第一棒・指定打擊（DH）」先發上陣，全場5打數敲出2支安打，包辦2分打點並跑回2分。在球隊前3局陷入0比3落後的劣勢下，大谷在4局下半率先發難，敲出左中外野方向的二壘安打，隨後靠著隊友弗里曼（Freddie Freeman）的適時安打跑回道奇隊的第一分。5局下半，道奇隊靠著阿爾方索（Elias Diaz Alfonzo）的安打將比分追至一分差。隨後在2出局二壘有人的情況下，大谷翔平鎖定紅襪第二任左投莫蘭（Jovani Moran）的變速球，一棒掃出右外野大牆，這發本季第24轟的兩分砲幫助道奇隊以4比3逆轉超前，引爆道奇體育場的歡呼聲。儘管大谷翔平開轟助球隊反超，但道奇隊今日的「牛棚日（Bullpen Day）」投手調度卻未能守住領先。道奇此役由恩里克斯（Edgardo Henriquez）先發投1局無失分，但第2任投手克萊恩（Wills Klein）在第2局先失1分，第3局又因一壘手弗里曼的守備失誤多丟2分。第3局中途接手的第3任投手爾文（Cole Irvin）雖然在前幾局力保不失，但在第7局遭遇大亂流。他先是遭到紅襪中外野手拉斐拉（Ceddanne Rafaela）敲出逆轉兩分砲，隨後紅襪打線火力全開，在該局一舉狂灌5分，徹底逆轉戰局並拉開分差。爾文最終苦撐6局，被打8支安打失掉6分（全為責失），承擔敗投。另一方面，效力於紅襪隊的日籍外野手吉田正尚，本場比賽擔任「第五棒・指定打擊」，同樣繳出亮眼表現。他全場5打數敲出2支安打，並帶有1分打點，展現出強烈的存在感。儘管道奇隊輸掉比賽，但爾文長局數的後援有效減輕了其他牛棚投手的負擔。明日（當地時間8月1日）的系列賽，道奇隊預計將派出日籍強投山本由伸先發主投，屆時他與吉田正尚的「日本內戰」投打對決，將成為最大看點。