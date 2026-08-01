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中華職棒中信兄弟本季戰績不佳，開季前2個月的低迷打擊成原因之一，不過進入6月份，兄弟攻擊狀態回溫，近2個月團隊打擊率2成83，高居聯盟第1，團隊整體打擊率也衝上聯盟第2，僅落後台鋼雄鷹。兄弟日籍打擊策略教練西田明央昨（31）日受訪時表示，選手在揮棒時機、軌跡的努力成果有反應出來。西田不諱言，選手與教練的磨合漸入佳境，大家的目標變得一致，「選手有想嘗試的，教練團也有期望，雙方邊溝通、邊調整，慢慢步上軌道。」兄弟上半季打擊成績不盡理想，其中開季前2個月團隊打擊率僅2成39，只贏過樂天桃猿的2成33。不過進入6月份，兄弟打擊狀態回溫，截至7月31日止，近2個月打擊率2成83，排名聯盟第1，團隊整體打擊率也上升至2成58，衝上聯盟第2，僅落後台鋼雄鷹的2成61。兄弟日籍打擊策略教練西田明央表示，教練團從賽前、賽中甚至到賽後，都會持續觀看選手的揮棒時機，「要如何去對上揮棒時機，這部分我們一直都有在做確認。然後，面對各種不同球路軌跡，擊球軌跡能不能對得上？選手們一直以來都很重視這點並持續練習。」西田認為，選手的努力成果現在有反應出來。兄弟的團隊打擊數據在上半季尾聲回溫，記者詢問西田是否有進行策略調整，或是說教練與選手之間的磨合漸入佳境？他認為是「兩者兼具」，西田指出，職業選手代表著「結果就是一切」，選手有自己想嘗試的事情，教練團也有期望，「西田不諱言，選手也向教練團提出「自己想做的」意見，「教練團也把認為是正確、適合選手的東西分享給他們，選手在理解完後，若有想要嘗試自己的方法，教練團也會聽選手的分析，。」有趣的是，當兄弟選手開轟或是繳出好表現時，西田總是會給予大大的擁抱。對此，西田有點害羞回應，「這個嘛……怎麼說呢。」他坦言，在球隊與選手相處的時間，比跟家人相處的時間還長，「看到大家努力練習、奮鬥的身影，只要能打出成果，我就真的會非常開心，單純只是這樣而已。」