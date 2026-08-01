我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人和家馨與老公何豪傑近日帶著小兒子何之廷齊聚台北頂級鐵板燒名店，一家三口除了迎接一年一度的父親節，更要慶祝小兒子何之廷順利考取台北市的公立高中，喜上加喜，讓中學時代高職讀到被退學的何豪傑笑稱「這頓飯吃得有夠開心」。熱愛藝術欣賞的星二代何之廷，這次點名要來慶祝，一家人特別點了包含A5和牛菲力等頂級食材的頂級家庭套餐，大肆慶祝何之廷參加國中會考金榜題名。何豪傑透露，原本打算讓兒子任選一件禮物當作父親節暨升學賀禮，沒想到何之廷竟一眼相中店內展示的林風眠仕女畫畫作，一問價格才知所有畫作都動輒近百萬元起跳，讓何豪傑當場笑稱自己「當了一次漏氣的老爸」，只好跟兒子「曉以大義」表示，欣賞不一定要擁有，最後承諾改日再讓兒子挑選其他禮物，這段父子間的溫馨小插曲也讓在場友人笑成一團。值得一提的是，何之廷顏值跟哥哥何柏廷一樣「高人一等」。哥哥何柏廷已累積不少影視及廣告作品，弟弟何之廷也不遑多讓，國三就已長到185公分的挺拔身高，尚在學生時期便陸續有廣告主動找上門，目前已完成2支電視廣告拍攝，未來發展備受期待。何之廷此次用餐慶祝父親節，還獲得意外驚喜，除了何豪傑贈送升學禮外，老闆得知他金榜題名，也特別贈送他萬元免費禮券，恭喜他順利考上理想高中。