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▲劉恃蘟（右）認愛李官熙（左）後，狂曬情侶照放閃。（圖／翻攝自劉恃蘟IG@yoo__si）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄3》的男嘉賓李官熙與女嘉賓劉恃蘟在上個月29日認愛，由於他們在節目中幾乎無交集，因此消息公開後讓粉絲都超震驚。而30日劉恃蘟接受訪問，透露對李官熙的心動關鍵，是發現對方與螢幕上的海王形象不同，反而菸酒不碰又非常踏實，才讓她漸漸打開心房。劉恃蘟也在昨（31）日，於社群分享多張超甜情侶合照，直接把大家閃翻。劉恃蘟已與李官熙交往8個月，在公開認愛後，她於30日接受韓媒採訪，透露對李官熙心動的關鍵，是因為看到他與節目中的不同樣貌，「相處後發現，歐巴菸酒不沾，是非常踏實的人，加上我們宗教一樣、生活習慣也都很健康，讓我感受到人果然要相處後才能了解，所以漸漸打開了心門。」劉恃蘟也甜蜜表示李官熙在交往期間，從沒讓她感到不安，「從沒擔心過女生問題，讓我很信任，我喜歡歐巴單純又誠實的樣子。」劉恃蘟也在IG分享多張與李官熙的超甜情侶照，只見兩人互相依偎、甜蜜的擁抱，讓粉絲都笑說：「到底是怎麼忍住不公開的。」佩服他們超會藏。但劉恃蘟也坦承對於公開認愛其實非常害怕，不過李官熙卻很高興，「我非常信任歐巴，心想除了他以外，我應該很難再遇到這麼好的人，所以才決定公開。」除此之外，劉恃蘟也透露一開始兩人其實沒什麼交集，因為跟對方居住地方較遠，因此她反而與其他《單身即地獄3》嘉賓更常見面。不過之後李官熙簽給首爾三星雷霆隊後，搬家的地方與她住處只有15分鐘距離，見面次數也隨之變多，會相約一起喝茶，「從那時候開始，我們的關係就高速進展。」但因為雙方個性都較謹慎，所以先以兄妹模式相處，不敢隨意跨越到下一步，直到劉恃蘟看到李官熙的真實樣貌，才鼓起勇氣轉變為戀人關係。