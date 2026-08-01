英國1名自稱有通靈能力的資訊工程師，以自己「事先就在夢中見過」1位新進女同事為由，持續向對方傳送情詩與充滿曖昧的訊息，女方不堪其擾而向公司投訴，該男因「行為嚴重不當」被炒魷魚，心有不甘提告，主張自己的「預知夢」能力及信仰應受法律保障，但最終遭法院駁回。
根據《每日郵報》報導，這名男子名為達戴特（Elrich Daudet），在一家企業擔任IT分析師，自稱有通靈能力，相信自己可以透過夢境預見未來。某次公司來了位新的女員工，他主動向對方表示，早在幾個月前，自己就在夢裡見過她，還說2人之間存在特殊連結。
不只如此，男子又陸續向女同事傳送曖昧訊息及情詩，甚至形容對方的氣味宛如「伊甸園的花朵」，令女方感到相當不適，最終向公司提出申訴。公司調查後，認定男子已構成嚴重不當行為，決定將他解雇。
不甘心丟工作又追不到美人的達戴特，隨即告上法院，主張自己對預知夢與通靈能力的信念，屬於英國法律保障的宗教或哲學範圍，指控公司已構成歧視及不當解雇。
不過，就業法庭並未採信他的說法，法官認為，即使他真心相信自己具有預知夢能力，也不足以構成法律保障的信仰；更重要的是，他完全沒有必要將夢境及自己的想法告知女同事，更不應持續傳送令人不適的訊息，公司是基於男子對同事的不當行為、而非個人信仰才將他解雇，並未涉及歧視。
不服氣的達戴特上週又提起上訴，他的律師辯稱，原本的法庭推理有誤，但再次遭到駁回，法官強調，達戴特的行為、發送的任何訊息，均未體現他所信奉的任何信仰，也確實給被害人造成不適：「她覺得他是在勾引她，這讓她感到很不舒服。至於他是否真的碰了她，或者只是通過電子通訊的方式，這些都無關緊要。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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不只如此，男子又陸續向女同事傳送曖昧訊息及情詩，甚至形容對方的氣味宛如「伊甸園的花朵」，令女方感到相當不適，最終向公司提出申訴。公司調查後，認定男子已構成嚴重不當行為，決定將他解雇。
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不過，就業法庭並未採信他的說法，法官認為，即使他真心相信自己具有預知夢能力，也不足以構成法律保障的信仰；更重要的是，他完全沒有必要將夢境及自己的想法告知女同事，更不應持續傳送令人不適的訊息，公司是基於男子對同事的不當行為、而非個人信仰才將他解雇，並未涉及歧視。
不服氣的達戴特上週又提起上訴，他的律師辯稱，原本的法庭推理有誤，但再次遭到駁回，法官強調，達戴特的行為、發送的任何訊息，均未體現他所信奉的任何信仰，也確實給被害人造成不適：「她覺得他是在勾引她，這讓她感到很不舒服。至於他是否真的碰了她，或者只是通過電子通訊的方式，這些都無關緊要。」
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