陪伴無數人童年長大的「東映動畫」正式滿 70 歲了！從《七龍珠》、《灌籃高手》到《航海王》，東映打造了跨世代的動漫王國，日本更將 7 月 31 日訂為「東映動畫之日」。但很少人知道，東映 1958 年推出的日本首部彩色動畫《白蛇傳》，竟是讓動畫大師宮崎駿深受震撼、當下立志入行的啟蒙神作！
🟡七龍珠灌籃高手全是童年！官方定東映動畫日
創立於 1956 年 7 月 31 日的東映動畫，迄今已推出 247 部電視動畫與 278 部劇場版作品。官方這次發布 70 週年紀念影片與專屬 Logo，宣傳標語寫下「將愛獻給動畫，將夢帶給世界」，7 月 31 日亦獲日本紀念日協會正式認定為「東映動畫之日」。包含陪伴幾代人成長的《七龍珠》、《聖鬥士星矢》、《一休和尚》，以及現象級的《灌籃高手》與《航海王》，全都出自東映之手。
🟡日本首部彩色動畫白蛇傳！竟是宮崎駿啟蒙作
許多人好奇東映動畫的傳奇起點為何？答案就是 1958 年上映的《白蛇傳》！這不僅是日本歷史上第一部全彩長篇動畫電影，取材自中國神話，更深遠地改變了日本動畫史。「電影文學希米露」曾在臉書分享指出，當時正準備考大學的高中生宮崎駿，在戲院看完《白蛇傳》後被片中純粹真摯的世界深深觸動，甚至趴在暖桌上哭了一整晚，當下立志投入動畫創作。宮崎駿隨後於 1968 年在東映參與製作《太陽王子霍爾斯的大冒險》，奠定了日後一代動畫大師的技術基石。
🟡大泉博物館特展啟動！經典電影發行藍光紀念
為慶祝 70 週年里程碑，位於東京大泉學園的東映動畫博物館即日起展開特別展覽，提供 70 週年拍照點、AR 相框以及限定貼紙發放活動。同時，官方也宣布將重磅發行《少年猿飛佐助》、《西遊記》等 5 部早期經典長篇動畫電影的藍光（BD）紀念版，並與 Gakken 合作推出採訪報導漫畫，揭開數十年來東映動畫如何將夢想帶給全世界的幕後製作祕辛。
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創立於 1956 年 7 月 31 日的東映動畫，迄今已推出 247 部電視動畫與 278 部劇場版作品。官方這次發布 70 週年紀念影片與專屬 Logo，宣傳標語寫下「將愛獻給動畫，將夢帶給世界」，7 月 31 日亦獲日本紀念日協會正式認定為「東映動畫之日」。包含陪伴幾代人成長的《七龍珠》、《聖鬥士星矢》、《一休和尚》，以及現象級的《灌籃高手》與《航海王》，全都出自東映之手。
許多人好奇東映動畫的傳奇起點為何？答案就是 1958 年上映的《白蛇傳》！這不僅是日本歷史上第一部全彩長篇動畫電影，取材自中國神話，更深遠地改變了日本動畫史。「電影文學希米露」曾在臉書分享指出，當時正準備考大學的高中生宮崎駿，在戲院看完《白蛇傳》後被片中純粹真摯的世界深深觸動，甚至趴在暖桌上哭了一整晚，當下立志投入動畫創作。宮崎駿隨後於 1968 年在東映參與製作《太陽王子霍爾斯的大冒險》，奠定了日後一代動畫大師的技術基石。
為慶祝 70 週年里程碑，位於東京大泉學園的東映動畫博物館即日起展開特別展覽，提供 70 週年拍照點、AR 相框以及限定貼紙發放活動。同時，官方也宣布將重磅發行《少年猿飛佐助》、《西遊記》等 5 部早期經典長篇動畫電影的藍光（BD）紀念版，並與 Gakken 合作推出採訪報導漫畫，揭開數十年來東映動畫如何將夢想帶給全世界的幕後製作祕辛。