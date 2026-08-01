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▲交通號誌上也有《Peanuts》主題圖案（圖／台中市政府提供）

全台中有12處《Peanuts》史努比主題裝置

▲中山醫學大學旁有趕著上課的糊塗塔克。（圖／台中市政府提供）

台中市政府交通局宣布，首度攜手全球知名漫畫《Peanuts》推出「跟著史努比(Snoopy)，歡迎安全遊台中」計畫，史努比帶著 5 位兄弟姐妹進駐水湳轉運中心，現場不僅打造出 6 公尺巨型氣膜，還有戶外裝置及大、小型拍照牆，另「經貿九路/經貿路二段」與「中科路/黎明路」2處路口也新增史努比行人號誌燈設備，全市共計12處特色路口，都將有史努比主題裝置。交通局長葉昭甫表示，行人號誌具指引行人安全穿越道路、避免人車爭道的重要效益，台中市近來推出的特色行人號誌，除維持原有「小綠人」、「秒數倒數計時」交通資訊顯示功能外，更增設第三面顯示螢幕，結合國際知名IP史努比、歐拉夫、查理布朗及糊塗塔克等經典角色，以生動活潑的動畫及圖像。交通局指出，目前全市12處史努比家族行人號誌附設顯示螢幕，分布於等重要生活據點，路口搭配史努比不同角色與專屬動畫。像是一中商圈，就可見四處尋找美食的歐拉夫、中山醫學大學旁有趕著上課的糊塗塔克、新光三越百貨周邊有拖著行李箱的安迪、洲際漢神百貨旁則有練習投接球的查理布朗，讓不同角色現身城市景觀，呼應周邊環境特色。活動日期：2026年8月1日－2026年8月15日（轉運中心8月5日正式啟用）活動地點：台中市西屯區水湳轉運中心與其他景點