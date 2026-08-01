我是廣告 請繼續往下閱讀

業者稱苦茶油原料是「在地」 石崇良：高度懷疑進口苦茶籽

致癌油風暴燒到苦茶油！食藥署聯合地方衛生局追查，發現多家業者所購買的問題油品來源皆是「嘉義縣源春製油廠」。食藥署今（1）日表示，經查源春製油廠，因原料苦茶籽來源尚無明確佐證資料，為進一步釐清，已報請檢察機關協助偵查。衛福部長石崇良說，高度懷疑此波油品為進口苦茶籽，而油品全面分析及輔導稽查專案會於近期啟動，苦茶油也被列為首波。因致癌油品延燒，近期多家業者自主檢驗，卻也連環爆出苦茶油苯駢芘超標。經過食藥署聯合地方衛生局追查，不少業者所購買的問題油品來源是「嘉義縣源春製油廠」。石崇良今日出席「115年強化社會安全網績優人員及團體表揚典禮」。會前接受媒體聯訪時被問到苦茶油事件，他表示，每個油品的屬性、特性不同，以近期苦茶油為例，按照統計，苦茶油在國內全年的使用油品供給占比而言，一年約1000公噸，屬於較為小眾市場的油品。石崇良提到，因為台灣苦茶籽產量不多，主要來源為進口，約95%。他說明，目前相關事件都屬於較小型榨油廠，以源春製油廠就是屬於「前店、後廠」的類型。石崇良說，從調查來看，無論是永豐餘或是國際機能公司，都來自嘉義源春製油廠，也因為業者聲稱原料是「在地」，但無法舉出貨品來源，因此「高度懷疑是屬於進口苦茶籽」。石崇良表示，中國的苯駢芘規範標準為10ppb、台灣則是2ppb；因此才先要求停工，並由地方衛生局與食藥署南區分署進一步釐清。不過，苯駢芘在製程中是因高溫產生，但苦茶油製造的過程溫度並不高。石崇良提到，特性上有所不同，因此會比較高度懷疑原料處理，也就是烘乾過程所產生的機會最高。對於油品的專案稽查，石崇良說，現在會先針對苦茶油事件進行，而整體近做全面油品分析、輔導方案也會同步進行，預計近期就啟動。但油品的量相當大，是否會進行普查？石崇良表示，其中使用油脂部分近60%屬於大豆油，其次是棕櫚油等。他說明，會根據風險分析結果進行分析，精準做品質控管，不會是全面性檢視。