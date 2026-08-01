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源春製油廠發布最新聲明：

製造日期為114年12月起至115年7月內者，不論商品是否已開封、是否已食用，可持原商品或交易憑證向原購買廠商辦理退貨。

近日北市衛生局、新北衛生局接連接獲業者通報苦茶油檢出苯駢芘超標，聯合食藥署追查，發現多家業者所購買的油品來源皆是「嘉義縣源春製油廠」。而製油廠也發布最新聲明，苦茶油相關產品製造日期為114年12月起至115年7月內者，不論商品是否已開封、是否已食用，可持原商品或交易憑證向原購買廠商辦理退貨。永豐餘生技公司、威加公司、國際機能公司近日都爆出苦茶油苯駢芘超標，而源頭都是來自嘉義縣的「源春製油廠」。也因原料苦茶籽來源尚無明確佐證資料，食藥署表示，為進一步釐清，已報請檢察機關協助偵查。近日，本廠受威加國際股份有限公司委託代工永豐餘苦茶油，及國際機能食品股份有限公司委託生產之苦茶油產品，苯駢芘經檢驗含量超過法規標準。目前本案已由主管機關介入調查，汙染原因及來源仍由衛生局持續釐清中。為維護消費者權益及食品安全，本廠秉持負責任的態度，已主動配合主管機關辦理商品預防性下架相關作業，及暫時停業配合釐清。本廠並同步通知所有經銷商及合作通路預防性下架相關商品，避免有消費者疑慮。如消費者對產品有任何疑慮，源春製油廠苦茶油相關產品，維護消費者健康為本廠一貫的理念，本廠承諾全力配合主管機關釐清並辦理相關作業。如有任何最新進展或食安資訊，本廠將於第一時間公告，敬請消費者及合作夥伴安心。對於此次事件造成各位的困擾，敬請各界理解、包容與支持。源春製油廠 敬上