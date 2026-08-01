百萬網紅愛莉莎莎今年6月公開認愛攝影師男友「竇」，日前分享兩人去看諾蘭新片《奧德賽》時，因男友沒買IMAX影廳、反而選擇數位版門票而爆發爭執，還直呼「我時薪都破萬欸」掀起熱議。沒想到影片曝光後，網友卻意外發現取票畫面竟出現「敬老票」，質疑男友是不是買錯票，意外讓另一個話題衝上討論，情侶檔也出面解釋是男方媽媽同行，所以敬老票是長輩的。
愛莉莎莎看《奧德賽》票種卻是敬老票 真相是男友媽也同行
有眼尖網友放大影片畫面，發現電影票上清楚印著「敬老票」，留言笑問：「為什麼是敬老票」、「妳的男朋友買敬老票妳知道嗎？」還有人開玩笑說敬老票1張185元，竇是在替愛莉莎莎的未來省錢，對此，愛莉莎莎親自留言解釋：「因為他還有帶他媽去。」男友「竇」也現身回覆表示：「我因為我帶我媽也是看數位的。」愛莉莎莎則再補充，男友媽媽今年75歲，因此購買敬老票完全符合規定。
其實這支影片原本是在分享兩人的「IMAX之爭」，愛莉莎莎表示，《奧德賽》是好萊塢影史上首部全片使用IMAX膠捲攝影機拍攝的電影，因此她認為第一次觀影就該直接看IMAX，沒想到男友卻先買了數位版，理由是「如果數位版不錯，再二刷IMAX」，讓她當場傻眼，忍不住脫口：「你知道林北的時間很貴嗎？我時薪都破萬欸。」
不過事後愛莉莎莎也坦言，這場爭執其實沒有誰對誰錯，只是兩人的價值觀不同，她改用更溫柔的方式向男友表達，自己只是想珍惜每一次約會，希望兩人都能擁有最好的觀影體驗，這番話也成功化解誤會，男友更承諾未來都會給她最好的安排。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有眼尖網友放大影片畫面，發現電影票上清楚印著「敬老票」，留言笑問：「為什麼是敬老票」、「妳的男朋友買敬老票妳知道嗎？」還有人開玩笑說敬老票1張185元，竇是在替愛莉莎莎的未來省錢，對此，愛莉莎莎親自留言解釋：「因為他還有帶他媽去。」男友「竇」也現身回覆表示：「我因為我帶我媽也是看數位的。」愛莉莎莎則再補充，男友媽媽今年75歲，因此購買敬老票完全符合規定。
其實這支影片原本是在分享兩人的「IMAX之爭」，愛莉莎莎表示，《奧德賽》是好萊塢影史上首部全片使用IMAX膠捲攝影機拍攝的電影，因此她認為第一次觀影就該直接看IMAX，沒想到男友卻先買了數位版，理由是「如果數位版不錯，再二刷IMAX」，讓她當場傻眼，忍不住脫口：「你知道林北的時間很貴嗎？我時薪都破萬欸。」
不過事後愛莉莎莎也坦言，這場爭執其實沒有誰對誰錯，只是兩人的價值觀不同，她改用更溫柔的方式向男友表達，自己只是想珍惜每一次約會，希望兩人都能擁有最好的觀影體驗，這番話也成功化解誤會，男友更承諾未來都會給她最好的安排。