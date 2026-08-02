我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫在劇中第一次見到樂安時，根本不知道他是自己的兒子。（圖／微博＠這一秒過火官微）

中國男星張凌赫的最新陸劇《這一秒過火》即將迎來大結局，而張凌赫在劇中與王楚然所生的小孩日前也正式亮相，由小童星倪悅宸飾演，他的五官被觀眾大讚和張凌赫根本是一個模子印出來的，眉眼甚至還有幾分王楚然的神韻，讓粉絲開玩笑直呼：「張凌赫本人都生不出這麼像的」、「根本是親生的吧」。張凌赫在《這一秒過火》飾演軍閥少爺「慕容清嶧」，他與王楚然飾演的「任素素」明明相愛，卻因各種國仇家恨而誤會分開。任素素懷上慕容清嶧的孩子後，選擇隱瞞此事，自己遠走他鄉把小孩生下來，並取名於「樂安」，獨自撫養他長大。怎料多年後，6歲的樂安為了追走丟的小狗，跑到大街上，意外被慕容清嶧撞見，父子倆因此相遇。慕容清嶧當下並不知道樂安是他的小孩，只覺得跟這男孩有緣，就送他回家。任素素怕被認出來，只能躲在屏風後面向他道謝，雙方再次錯過。而這也是童星倪悅宸的初次亮相，他飾演的樂安和張凌赫五官十分相似，高挺的鼻梁加上無辜大眼、豐唇，看起來彷彿是縮小版的張凌赫超級可愛。關鍵字「#張凌赫劇裡的兒子跟本人好像」更因此衝上微博熱搜，大家都被倪悅宸靈動的演技吸引，他也因為演出「張凌赫」的兒子初嘗走紅滋味。觀眾紛紛大讚劇組很會選角，「張凌赫很帥，小演員很可愛」、「可愛的樂安，劇裡父子互動好有愛」、「真的長得好像」、「跟張凌赫完全一個模子印出來的吧」、「張凌赫本人都生不出這麼像的」、「這孩子是拿張凌赫小時候的照片照著找的吧」、「根本是親生的吧」。據百度百科介紹， 倪悅宸的真實年齡尚未公開，而他是今年才出道的小演員，第1部作品為倪妮主演的陸劇《人間清醒》，第2部則是周翊然、包上恩主演的《江湖夜雨十年燈》，第3部戲就是《這一秒過火》，因此網路上關於他的資料還很少，不過粉絲們都很看好這位小童星日後的表現。《這一秒過火》大結局則將在8月5日於愛奇藝、騰訊播出。