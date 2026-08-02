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國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）推動出售世界盃相關商業股權的計畫雖已撤回，政治危機卻沒有結束。歐洲足總公開表示已失去對他的信任，中北美洲及加勒比海足協也批評FIFA治理失當，讓原本準備在2027年尋求連任的因凡蒂諾，首次面臨真正可能動搖主席寶座的挑戰。因凡蒂諾不打算辭職 歐洲醞釀另推人選因凡蒂諾2016年首度當選，2019年及2023年都在沒有對手下連任，目前仍符合再競選一屆的資格。FIFA官方今年4月也表示，他準備參加2027年選舉；但出售案引發的反彈，已讓歐洲足壇開始討論推出挑戰者。現任中北美洲及加勒比海足協主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani），被視為最有機會挑戰因凡蒂諾的人選。60歲的他曾任加拿大足協主席，自2016年起掌管中北美洲足協，熟悉FIFA權力運作，又能以非歐洲候選人身分爭取不同洲際足協支持。FIFA祕書長葛拉夫斯特倫（Mattias Grafström）同樣進入接班討論。消息指出，他並未參與FFE計畫，也被部分歐洲人士視為未受到風暴污染的人選；若因凡蒂諾提前離任，他甚至可能先暫代主席，再決定是否正式參選。亞洲足協主席薩爾曼（Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa）曾在2016年主席選舉以88票敗給因凡蒂諾，擁有完整競選經驗及亞洲票源，也可能再次被推上前線。巴黎聖日耳曼主席阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）則兼具歐洲與亞洲影響力，曾被視為能整合不同陣營的人選，但其發言人已表示沒有參選興趣。切費林立場最強硬 卻難突破歐洲標籤歐洲足總主席切費林（Aleksander Čeferin）長期與因凡蒂諾對立，也是這次反擊FFE計畫的領導者。不過，其他洲際足協向來警惕歐洲勢力過度擴張，他若親自參選，反而可能難以取得亞洲、非洲及南美洲足夠支持。目前所有人選都仍停留在評估與傳聞階段，尚無人正式宣布參選。真正勝負仍取決於因凡蒂諾是否辭職，以及反對陣營能否放下地域利益，集中支持同一名候選人。