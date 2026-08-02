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社群影片煽動闖關 大批青年湧向休達

▲約有高達6萬名非法移民透過陸路與海路，強行從摩洛哥跨越邊境湧入休達。（圖／美聯社／達志影像）

三天只喝水 鮪魚三明治竟賣逾300元

無法前往西班牙本土 希望迅速破滅

部分移民稱遭居民驅趕 西班牙證實2人遭刺傷

收容中心爆滿 估仍有數千人滯留

居民既害怕又同情 批移民成政治籌碼

歐洲提高警戒 事件延燒至美國政治

西班牙位於北非的飛地自治市休達（Ceuta）爆發史上最大規模移民潮，約6萬名移民自摩洛哥大舉越境，試圖藉此踏入歐洲，但有至少57人因踩踏、溺水等意外喪生。不過休達無法容納龐大人潮，許多移民因找不到食物與棲身之所，短短數日後，有4.8萬人選擇返回摩洛哥，坦言當地食物昂貴、商店關閉，加上體力耗盡及部分居民敵意，讓原本對歐洲新生活的期待迅速破滅。根據路透社報導，本週有大批移民從摩洛哥北部邊境城市芬尼迪克（Fnideq）出發，有人游泳渡海，也有人翻越圍欄，闖入戒備森嚴的休達。不少人坦言，是因為看到社群平台流傳「數千人成功越境」的影片，或接獲朋友傳訊，才誤以為邊境防線已出現漏洞，決定冒險一搏。來自非斯（Fez）的麵包店員工布拉欣（Brahim）表示，自己辭掉工作後前往邊境，就是希望在歐洲創造更好的未來，「我們是為了改善生活而來，不是來受騙的。」他說，真正抵達休達後，才發現現實與想像完全不同。布拉欣表示，自己在休達待了3天，幾乎只能靠喝水維生，因為當地食物價格遠超出他的負擔能力。他舉例，一個鮪魚三明治竟然要價100摩洛哥迪拉姆，約10.75美元，折合新台幣超過300元，讓身無分文的移民根本吃不起。不少返回者也抱怨，休達多數超市與商店關門，他們只能穿著被海水浸濕的衣服，在街頭尋找食物與飲水。一名不願具名的丹吉爾地中海港口（Tanger Med）工人形容：「休達就像一座監獄，什麼都做不了，所有地方都關門。」許多移民進入休達後才發現，當地雖屬西班牙領土，卻不代表可以自由前往西班牙本土。 由於交通及管制限制，他們無法繼續向歐洲內陸移動，只能滯留在這座面積有限、戒備森嚴的飛地，最終選擇返回摩洛哥。在芬尼迪克，原本擠滿數千人的邊境道路，到了週六已幾乎恢復空蕩。許多年輕男子沿著公路步行離開，也有人在路旁等候計程車，準備返回原本居住城市。部分移民聲稱，他們在休達以摩洛哥裔居民為主的埃爾普林西佩（El Principe）社區遭到攻擊或驅趕。摩洛哥籍服務生亞辛．伊舒（Yassine Ichou）表示，自己在當地遭人毆打並追趕，認為居民透過關閉商店、斷絕物資的方式，逼迫移民自行離開休達。不過，路透社無法獨立證實相關說法。西班牙內政部則表示，自週四以來，休達發生兩起持刀攻擊事件，共有2人受輕傷，警方已逮捕其中一名嫌犯，期間未傳出任何因刀傷死亡的案件。休達當地移民接待中心工作人員表示，目前設施已經爆滿，無法再收容更多人，估計仍有數千名移民滯留在飛地內。43歲蘇丹男子穆罕默德．艾哈邁德（Mohamed Ahmed）表示，自己與其他移民先被貨車載到邊境附近，之後在海中游了4個小時才抵達休達。他說，警方目前阻止他們前往移民收容中心，但自己仍不打算返回，「我不會回去，寧願死在這裡繼續嘗試。」隨著局勢稍微緩和，休達市中心部分咖啡廳已重新開門，顧客陸續回流，但多數商店仍保持關閉，街頭也可見警車持續巡邏。24歲的咖啡廳業者卡斯塔尼奧（Marina Castaño）表示，家中經營的兩間咖啡廳決定率先恢復營業，「生活終究必須回到正常節奏，但員工和顧客的安全仍是第一考量。」部分休達居民坦言，短時間內突然湧入大量移民，確實讓當地社會感到恐慌，但也有人對這群年輕人的處境表示同情。五金行老闆提托（Tito）表示，居民面對突如其來的人潮感到不知所措，同時也覺得無能為力，「這些年輕人完全被利用了，他們被當成談判籌碼。」西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）日前將此次大規模越境事件形容為「對西班牙領土完整的侵犯」，並指責人口販運集團利用西班牙最高法院日前裁定「經海路抵達西班牙的移民不得直接遣返回摩洛哥」後散布不實訊息，誘使大批年輕人冒險偷渡。事件也引發歐洲各國警戒，義大利宣布恢復對部分自西班牙入境的非歐盟旅客進行臨時邊境檢查，法國則加強與西班牙邊境查驗；歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）重申，任何人都必須依照歐盟規定入境。此外，美國總統川普也以休達事件作為邊境政策論述案例，警告若民主黨重新執政，美國未來可能面臨類似的大規模非法移民危機，再度呼籲持續推動更嚴格的邊境管制措施。