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洛杉磯道奇長期被視為史庫柏（Tarik Skubal）爭奪戰頭號熱門，但美國媒體《Sports Illustrated》提出不同看法，認為真正最有機會搶下這位兩屆美聯賽揚獎左投的球隊，可能是密爾瓦基釀酒人與坦帕灣光芒，而不是擁有雄厚財力及農場深度的道奇。大聯盟官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）先前指出，若老虎開放交易史庫柏，釀酒人與光芒將是最具威脅的兩支追求者，道奇則持續在旁伺機而動。聯盟普遍認為道奇、釀酒人、光芒、勇士與小熊是最可能下家。《Sports Illustrated》分析，道奇確實容易被視為最大熱門，但釀酒人與光芒都擁有深厚農場，且正處於明確的爭冠窗口。若球團相信史庫柏能直接改變10月戰局，為剩餘球季薪資及高昂新秀代價買單並非不可能。釀酒人目前高居國聯中區第一，戰績與投手深度都具競爭力；光芒則領先美聯東區。相較於仍受多名先發傷勢困擾的道奇，這兩隊若補進史庫柏，能立即組成季後賽頂級輪值，將原本的分區領先優勢轉化為世界大賽競爭力。史庫柏的市場仍可能拖到交易截止日前最後一刻。大聯盟官網指出，道奇、釀酒人與光芒目前領跑，小熊、勇士也可能出手；洋基與費城人雖曾被提及，但因仍有其他陣容缺口，被認為成交機率較低。釀酒人與光芒的優勢，在於能提出兼具數量與品質的新秀包裹，又有足夠明確的爭冠需求。道奇則擁有更強的財力、百大新秀數量及補強侵略性，只要願意提高報價，仍可能在最後階段逆轉戰局。因此，道奇並非退出競爭，而是未必像外界想像般穩居第一。史庫柏最終落腳何處，將取決於哪支球隊最願意為兩個月使用權與10月爭冠機會，交出老虎無法拒絕的未來資產。