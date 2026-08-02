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貨幣政策疑慮消化、市場去槓桿修正 焦點重回企業獲利與AI

台股仍具中長期成長機會 市場聚焦企業獲利能力與高質量股利

台股未來行情 恐由過去全面上漲轉為產業輪動與個股分化

台股31日周五隨國際股市強彈，盤中大漲超過3200點，最高來43214.36點，成功突破5日均線反壓，終場大漲3186.45點，創歷史最大漲點，收在43119.75點，成交量縮減至8668億元。展望後市，專家認為，台股多頭架構尚未改變，但指數已累積相當漲幅，未來行情恐由過去全面上漲轉為產業輪動與個股分化。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場擔憂AI產業資本支出效益與企業獲利前景，導致相關個股出現大幅修正；然而隨著美國雲端服務供應商（CSP）財報陸續公布，基本面疑慮逐漸獲得釐清，加上近期融資餘額快速減少、籌碼獲得適度清洗，有助於台股出現跌深反彈行情。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期市場波動主要反映市場對美國聯準會利率政策是否走向緊縮的擔憂；其次是市場持續去槓桿、估值修正；但就擔憂利率政策走向，其實過去一段時間市場已在陸續消化，真正牽動市場情緒的是聯準會新任主席華許發出模稜兩可訊息，市場對利率走向感到困惑所致。蕭惠中表示，隨著聯準會日前維持利率不變，緩解市場擔憂，加上聯準會最關注的通膨指標在6月降溫，市場關注重心逐步由貨幣政策轉向企業獲利與AI投資趨勢驗證。美國重要科技龍頭交出優於預期的成績單後，AI產業前景再度受到市場肯定，帶動全球科技股與半導體族群同步走揚，也激勵亞洲股市風險偏好回升。展望後市，蕭惠中表示，現階段市場焦點有望由聯準會利率政策逐步轉向企業獲利與AI投資趨勢驗證。從近期科技龍頭持續擴大AI相關資本支出來看，AI產業發展已逐步由概念驅動轉向基礎建設投資階段，不論是半導體、伺服器、記憶體或高速傳輸等核心供應鏈，均可望受惠於需求持續擴張。短線上可觀察外資空單變化。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，2026年下半年台股仍具中長期成長機會，但市場環境已逐漸改變，過去主要由AI題材及高殖利率概念帶動的資金行情，未來將更重視企業獲利能力、現金流品質及股利政策的可持續性。廖本隆表示，隨著除權息旺季進入後半段，現金股利回流仍有助支撐市場資金面，但投資人關注的焦點已不再僅是殖利率高低，而是企業是否具備穩健獲利與持續發放股利的能力。他分析，目前AI、半導體、高效能運算（HPC）仍是台股中長期最重要的成長主軸，但市場開始重新檢視AI投資效益、企業獲利落地進度以及評價合理性，因此未來選股的重要性將大幅提高。展望下半年，00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷認為，台股多頭架構尚未改變，但指數已累積相當漲幅，未來行情恐由過去全面上漲轉為產業輪動與個股分化。目前市場對企業未來獲利仍抱持高度期待，預估2026及2027年企業獲利預估持續成長，因此未來台股能否延續漲勢，關鍵將不僅在於2026年獲利表現，更在於2027年EPS預估能否持續上修。就評價面來看，目前市場對未來企業獲利仍維持高度期待。施政廷表示，未來台股能否持續向上，關鍵除了企業獲利成長外，更重要的是市場對2027年獲利展望是否持續上修。高評價環境並不代表行情即將反轉，但代表市場對企業營運表現的要求正在提高。展望下半年，施政廷表示，AI、高效能運算（HPC）、先進製程及企業資本支出仍將是支撐台灣經濟與企業獲利的重要動能。安聯投信認為，AI相關供應鏈仍是台股最具成長性的投資主軸，包括先進製程、先進封裝、AI伺服器、高速傳輸、散熱、高功率電源、ASIC、PCB與CCL，以及半導體設備等領域皆值得持續關注。施政廷表示，隨著市場重新檢視AI投資效益、資本支出回收時程及企業獲利落地速度，台股多頭架構雖未改變，但行情型態可能從過去全面上漲，逐漸轉向產業輪動加快及個股表現分化。