其中後援大將克萊恩（Will Klein）因右肘不適，被放入15天傷兵名單，他本季出賽36場拿下3勝4敗、防禦率3.67成績，去年世界大賽第3戰18局馬拉松大戰中，於第15局上場、燃燒小宇宙主投4局無失分奪勝，成為道奇奪冠功臣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇近期牛棚戰力告急，陣容稍早大風吹，一次做出4名救援投手異動，牛棚積極進行重整，道奇稍早針對牛棚進行球員異動，26歲的主力長中繼克萊恩因傷被放入傷兵名單，他本季出賽36場、累積41.2局皆創下生涯新高，拿到3勝4敗、防禦率3.67，然而近5場登板表現走樣，防禦率高達12.00，由米爾斯（Wyatt Mills）填補空缺，這是他自6月30日以來、本季第3度升上大聯盟。此外，32歲左投厄文昨日才從3A被升上大聯盟，時隔2年再次於最高殿堂投球的他，今日隨即遭移出40人名單並指定轉讓（DFA），取代他的是另一位33歲左投哈特（Kyle Hart），這是他自7月19日以來再次重返大聯盟賽場。道奇這波牛棚異動中，最受關注莫過於克萊恩，他去年在世界大賽中扮演極為關鍵的奇兵，第3戰於第15局緊急後援上陣，燃燒小宇宙主投4局無失分，僅被打1支安打、飆出5次三振，最終奪下關鍵一勝，也成為道奇二連霸背後隱形功臣。隨著克萊恩掛傷號，他成為道奇隊本季第11位進入傷兵名單的球員，同時也是第10位倒下的投手。就在前一天，投手史圖爾特（Brock Stewart）才剛因右肩不適宣告離隊休養，讓道奇原本就吃緊的投手戰力雪上加霜。