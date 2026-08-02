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新陳代謝科權威白永河癌逝！多病纏身堅持看診

▲白永河醫師曾發表《給糖尿病友的一封信》，透過淺白文字向大眾傳達正確控糖觀念。（圖／翻攝自Airiti Library 華藝線上圖書館）

白永河血癌病逝！弟弟哀慟：他忘了享福

國內新陳代謝科權威醫師白永河驚傳因血癌病逝，享壽75歲，弟弟白永昌亦證實噩耗，強調白永河多病纏身，卻始終掛念病人，將醫療奉獻視為使命，甚至忘了「享福」。據了解，白永河一生投入糖尿病照護與基層醫療，甚至曾發表《給糖尿病友的一封信》，透過淺白文字向大眾傳達正確控糖觀念，白永河長年在彰化鹿港開設診所，守護民眾健康，如今逝世消息傳出，也讓外界錯愕與不捨。白永河被譽為國內新陳代謝科的先驅人物，早年即積極推廣「飲食控制、規律運動、藥物治療」三大血糖管理觀念，相關理念也被視為現今糖尿病共同照護網的重要基礎，對國內糖尿病照護發展影響深遠，其長年於彰化鹿港開設診所，在醫學界與當地富有盛名。然而白永河驚傳於7月20日因血癌病逝，白永河弟弟白永昌在社群發文證實，白永昌感嘆，哥哥生前最擔心的是突然離世，來不及把該交代的事情交代清楚。沒想到最後一次見面時，白永河仍強打精神與家人談笑，幾天後便傳來噩耗。回顧哥哥的一生，悼念文章曝光後，不少受過白醫師照顧的患者與家屬留言追思，「佩服白醫師慈悲的大愛，對病患不離不棄，奉獻到最後一刻」、「醫生，一路好走」。許多病患感念白永河多年來對地方健康的付出，認為他不僅是一名醫術精湛的醫師，更是一位溫暖人心的良醫，如今離世，留下的不只是病患的思念，也是一生奉獻醫療的精神典範。