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誕生40年 大麥克成最知名「漢堡經濟學」

台灣大麥克78元 新台幣遭低估逾60%

為何各國價格差這麼多？ 不只是匯率決定

指數能看出貨幣高低估 卻無法預測匯率

英國《經濟學人》（The Economist）1986年首度推出的「大麥克指數」（Big Mac Index）今年邁入40周年。這項原本帶有趣味性質的經濟指標，如今已成為全球最知名的購買力平價（Purchasing Power Parity，PPP）參考工具之一。最新公布的數據顯示，台灣一份大麥克售價僅約2.42美元，僅高於印尼，若以此推算，新台幣相對美元遭低估超過60%，成為全球低估幅度最大的貨幣之一。《經濟學人》指出，大麥克指數的概念相當簡單：由於麥當勞大麥克在全球採用相近配方與規格，因此若將各國售價換算成美元，就能粗略比較各國貨幣是否偏高或偏低。若某國的大麥克價格明顯低於美國，代表當地貨幣可能遭低估；反之，若售價高於美國，則可能代表貨幣偏高估。大麥克指數由《經濟學人》前經濟編輯伍道爾（Pam Woodall）於1986年提出，原本只是希望用一個生活化的例子，協助讀者理解購買力平價理論，沒想到歷經全球金融危機、匯率制度變遷及40年市場演變後，仍持續被金融市場與經濟學界廣泛引用。其核心概念建立在「購買力平價」理論，也就是長期而言，同樣一籃子商品在不同國家應具有相近價值。由於大麥克幾乎在全球都有販售，且規格相對一致，因此被視為最容易理解的比較基準。雖然後續曾出現星巴克拿鐵、蘋果iPhone、IKEA書櫃等各種替代指標，但大麥克指數至今仍是最具代表性的「另類經濟指標」。依據最新資料，台灣一份大麥克售價為78元新台幣，折合約2.42美元，遠低於美國的6.22美元，也僅略高於印尼約2.38美元，若非印尼盾近期走貶，台灣原本將是全球大麥克最便宜的國家。若依照大麥克指數推算，新台幣合理匯率約為1美元兌12.51元，相較近期約32.3元的新台幣兌美元匯率，代表新台幣被低估超過60%，在全球主要貨幣中屬於低估幅度最大的之一。另一方面，瑞士則再次成為全球大麥克最昂貴的國家，一份售價高達9.04美元，比美國高出約45%，因此瑞郎也被視為全球高估程度最高的主要貨幣之一。不過，《經濟學人》也強調，大麥克價格並非完全由匯率決定。以瑞士為例，大麥克價格高昂，很大一部分來自於高薪資、高租金及牛肉保護政策。分析顯示，一份大麥克約64%的成本屬於無法跨國交易的項目，包括人力、店租與電力等，其中光是人工成本就占約46%。瑞士速食店員工平均時薪約28美元，美國則約15美元，高出近八成；此外，瑞士店面租金平均也比美國高出約40%至70%。另一方面，瑞士對牛肉進口課徵高額關稅，也進一步墊高原物料成本。若將這些本地成本因素排除後，瑞士大麥克價格相較美國僅高約16%，遠低於原先45%的差距，顯示高物價並不完全反映瑞郎匯率。《經濟學人》指出，大麥克指數最大的價值，在於用最簡單的方式提醒人們，匯率並非只是金融市場交易結果，更受到薪資、租金、生產成本、關稅與整體經濟發展等眾多因素共同影響。最新一期封面作者考克斯（Simon Cox）接受外媒訪問時也表示，大麥克指數確實反映瑞郎偏高、新台幣偏低，但這並不代表匯率短期內一定會回到所謂「合理價位」。實際上，貨幣偏離購買力平價的情況，往往可能持續多年，因此大麥克指數較適合作為觀察各國貨幣相對價值的長期參考，而非預測未來匯率走勢的工具。