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慢性病與急診費用驚人 「不確定性」成飼主最大痛點

破除寵物保險3大迷思 挑選保單掌握「4大關鍵」

4面向打造毛孩風險防護網 結合預備金與保險預留安心

隨著少子化與高齡化浪潮席捲台灣，毛孩已從陪伴角色升格為不可或缺的家庭成員。根據農業部最新統計，全台家犬與家貓總數已正式突破320萬隻。然而，隨著獸醫醫療技術精進，急診、重大手術及慢性病治療費用水漲船高，突如其來的醫療支出儼然成為許多家庭財務新挑戰，飼主也意識到應將毛孩納入整體家庭風險規劃中，專家則提醒投保寵物保險常見3大迷思，建議投保掌握4大關鍵。磊山保經高雄營運處協理葉美珍指出，現代家庭的風險管理觀念正經歷變革。過去民眾多聚焦於人身保險，如今有越來越多飼主意識到，應將毛孩納入整體家庭風險規劃中，在風險發生前透過健康管理與保險工具，降低醫療衝擊。葉美珍以親身經歷分享，自己飼養的15歲貴賓犬因罹患糖尿病，近3年來需持續注射胰島素控制病情；家中貓咪也曾因尿道阻塞兩度住院，累積醫療費高達8萬元；另一隻貓咪則因突發呼吸困難入住氧氣病房，短短一週費用即突破5萬元，但真正讓飼主承受巨大壓力的，往往不是一次性的費用，而是疾病發生後，無法預期還需要治療多久、投入多少資源。葉美珍坦言，當毛孩成為家人，面臨重大傷病時，飼主思考的不再是「要不要救」，而是「財務上有沒有能力提供需要的治療」。因此，建立預防性的風險管理思維至關重要。葉美珍觀察，目前多數民眾對寵物保險仍存在3大認知迷思：1、迷思一：有買就一定理賠。忽視不同保單在既往症、等待期及除外責任上的規範。2、迷思二：投保後皆可續保。未注意各商品在首次投保年齡、最高續保年齡及續保條件（如非保證續保）的差異。3、迷思三：確診後再買即可。若毛孩已確診疾病才投保，該病症通常會被列為既往症而無法理賠，且新投保均有等待期限制。她提醒，挑選寵物險時切忌單看保費高低，應先確認「疾病、意外、門診、住院、手術」等保障範圍，再依序比較理賠限額、自負額比例、等待期天數與續保條件，才能精準符合實際需求。磊山保經建議，保障思維應與家庭財務規劃同步升級，建立「健康管理、日常照護、醫療預備金、保險保障」4大風險管理觀念，將寵物保障納入整體家庭保障架構，而非等到疾病或意外發生後才因應。由於寵物險仍有自負額及理賠額度等限制，醫療預備金與保險保障應相互搭配，並把握毛孩年輕健康時及早規劃，透過完善的保障配置，降低突發醫療支出對家庭財務的衝擊，讓毛孩與家人都多一份安心。