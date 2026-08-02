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▲白海豚颱風持續向西前進，目前維持強颱等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

各國路徑一次看 白海豚颱風即將減速

▲白海豚颱風各國路徑來看，歐洲AI模式與加拿大模式預測會從台灣北部近海通過，是距離台灣最近的路徑。（圖／賈新興提供）

海溫越來越低 白海豚逐漸轉中颱

▲白海豚颱風受到「海洋熱含量」明顯降低的情況下，強度會逐漸減弱。（圖／賈新興提供）

路徑影響類似巴威 白海豚颱風對台有威脅

▲白海豚颱風周五來到台灣東北側，父親節周末逐漸通過台灣北部海域。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）來勢洶洶，父親節周末（8月8日至8月9日）最靠近台灣！氣象專家賈新興表示，白海豚周三（8月5日）起因導引氣流減弱、移動速度放慢，各國預測路徑也出現分歧，雖然目前中心登陸台灣機率偏低，但北台灣及中部以北山區可能迎來明顯風雨，《NOWNEWS》也透過本文整理白海豚颱風「各國路徑、強度變化、對台影響」等天氣資訊。強烈颱風白海豚，今（2）日上午5時，位置在鵝鑾鼻東方3510公里的海面上，以每小時25公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑160公里。賈新興說明，白海豚颱風在周二（8月4日）之前的各國路徑，都是往西北移動，直到周三抵達琉球群島附近時，因為北方有「槽線」出現，有點將太平洋高壓分割為兩塊，讓導引氣流不明顯，因此白海豚颱風會開始出現減速，周三至父親節周末，各國路徑出現較大分歧。現階段白海豚颱風「中心登陸台灣」的機率偏低，歐洲AI模式與加拿大模式預測會從台灣北部近海通過，是距離台灣最近的路徑，歐洲傳統模式、中央氣象署路徑則比較北邊，各國路徑預測，白海豚颱風周五來到台灣東北側，父親節周末逐漸通過台灣北部海域。強度方面，賈新興指出，由於白海豚颱風緯度偏北，未來路徑在「海洋熱含量」明顯降低的情況下，強度會逐漸減弱，周五凌晨有降級為「中度颱風」的跡象，屆時近中心最大風速每秒45公尺、瞬間最大陣風每秒55公尺，也就是說，白海豚會以中颱之姿影響台灣。至於菲律賓呂宋島附近的「熱帶性低氣壓TD15」，賈新興強調，它在今晚有機會成為「鯨魚颱風」，不過由於白海豚颱風這個系統太大，佔據西北太平洋低壓帶的主要資源，因此鯨魚颱風的生命週期不長，也不足以影響白海豚颱風，預估周二、周三就會消散，當作「小插曲」看待即可。白海豚颱風對台灣影響，賈新興提及，以目前路徑來看，與7月的巴威颱風有些類似，周四、周五（8月6日至8月7日）開始外圍環流會逐漸替東部、東北部帶來降雨，父親節周末最靠近台灣時，中部以北山區、北台灣雨勢會較明顯，風力也會顯著增強。賈新興補充，白海豚颱風的路徑還有許多變數，若以「通過台灣北部海域」來看，台中以北受風雨影響的機率高，也有機會實施停班停課，不過最終仍要由各縣市政府判斷，提醒民眾，颱風路徑在3天前的預報誤差大約200公里，務必提前做好防颱準備工作，認識自己居住環境的特徵。