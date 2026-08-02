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▲童榮地（如圖）總是以同個角度、淡定表情，在各大熱門演唱會現場自拍打卡，近來在網路上爆紅。（圖／童榮地Threads＠rongditong）

股市近來不穩，夜盤再跌讓不少股民擔心週一（3日）開盤「挫咧等」。而近年在社群爆紅的「演唱會乾爹」童榮地則透露砸100萬買了元大台灣50反1（00632R），沒想到上週五卻創下歷史最高漲幅，只見全台股民歡聲雷動，自己卻只獲利6000，讓童榮地苦笑說：讓網友看了直呼：「可買1張（演唱會）門票」、「謝謝地哥我請你看演唱會要嗎。」童榮地近日發文稱自己「捨己救市」，才剛進場買了 9萬股的「元大台灣50反1」，想說幫大家墊個底，未料上週五台股創下「歷史最高漲幅」，直接拉出一根誇張的紅棒，讓全台股民歡聲雷動。對此童榮地忍不住嘆：「大家都在吃大餐，只有我的反1在默默承受一切。」不過他秉持著「我不入地獄，誰入地獄」的大愛精神，決定再加碼 2萬股，總共累積 11萬股。只見童榮地帳面上已砸下百萬重金，獲利卻只有慘澹的 6,000 元，讓本人苦笑說：「只要我的反1繼續套牢，台股的萬丈高樓就由我來守護！不用謝了，大家牛排吃飽一點，這是我應該做的。」貼文一出讓網友們笑虧：「可以買1張門票」、「這個功德無量欸，全台股民都該給你送個匾」、「謝謝地哥，我請你看演唱會要嗎」、「哥，有你真好，你一定會財富自由」、「這裡有神。」事實上，元大台灣50反1（00632R）是一檔反向型 ETF，簡單來說就是「看空台股」，。當台股長期趨勢是看漲時，買反1 的人就會面臨嚴重虧損，所以買反1的股民被套牢時也常自嘲：「用自己的肉身和金錢在撐住台股、為股市墊高樓地板。」童榮地總是以同個角度、淡定表情，在各大熱門演唱會現場自拍打卡，像是BLACKPINK、周杰倫、張惠妹、五月天等都能看見他的身影。都不錯過被網友稱作「演唱會哥」、「演唱會乾爹」，觀看超過百場演唱會的他，其座位多在最高處的蛋頂區，因此網友也推測全憑實力購票，而非單純拿公關票入場，財力與時間可想而知充裕，在社群上引發討論。