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📍 棒協理事長不是會員直選？選舉流程一次看懂

📍 辜仲諒為何必須卸任？

📍 本屆改選基本資訊

📍 三大參選人完整介紹

📍 黑馬周玲妏為何備受關注？

📍 新任理事長面對的四大挑戰

▲辜仲諒自2018年出任棒協理事長，完成兩屆、共8年任期後依法卸任；他任內同時擔任亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會執行副會長，提升台灣在國際棒壇的發言空間。（圖／亞棒總提供）

項目 內容 改選日期 2026年8月2日 選舉名稱 中華民國棒球協會第14屆理監事改選 投票人數 486票（個人會員424人＋團體會員代表62人） 理事候選人數 共36人登記參選 選出理事席次 31位理事、9位監事 常務理事席次 9位常務理事、3位常務監事 理事長產生方式 由9位常務理事互選，票同抽籤 卸任理事長 辜仲諒（兩屆任期屆滿，依法去職） 主要角逐人 林華韋、郭智輝、周玲妏（黑馬）

🔵 林華韋｜棒壇資深大佬、制度派

▲棒協副理事長林華韋曾任奧運國手、國家隊總教練、台體大校長及職棒領隊，是三名主要人選中棒球資歷最完整者，主打制度治理、專業決策與人才傳承。（圖／陳明安攝）

▲前經濟部長郭智輝提出「四年、三件事」改革願景，主張扎根基層、強化國家隊及精進協會治理，並整合政府、企業與教育資源推動棒球發展。（圖／郭智輝辦公室提供）

🟡 周玲妏｜中信系統、政界出身的最大黑馬

▲中國信託育樂公司副總周玲妏被視為本次改選最大黑馬，若成功當選，將成為中華民國棒球協會史上首位女性理事長。（圖／高市府提供）

中華民國棒球協會（棒協）第14屆理監事改選於今日（8月2日）登場，現任理事長辜仲諒依法完成兩屆任期正式卸任，新任棒協龍頭由誰接掌，牽動台灣棒球未來四年的走向。本次改選三方人馬競逐，包括棒協副理事長林華韋、前經濟部長郭智輝，以及選前橫空殺出的黑馬——中國信託育樂公司副總周玲妏，其中周玲妏更被外界看好，有望成為棒協史上首位女性理事長。《NOWNEWS》整理本次棒協改選的選舉制度、參選人資歷與政見，一篇全看懂。棒協本次改選有權投票總數為486票，包含個人會員424人及團體會員代表62人。不過，這486票並非直接投給理事長候選人，而是先由全體會員選出31位理事、9位監事，再從理監事中選出9位常務理事、3位常務監事，最後才由這9位常務理事互選出1人擔任理事長，若票數相同以抽籤決定。486位會員代表（個人會員424人＋團體會員代表62人）投票，從36位候選人中選出31位理事、9位監事。當選的理監事再互選，選出9位常務理事與3位常務監事。最後由9位常務理事投票，互選出1人擔任理事長，票數相同時以抽籤決定。也就是說，理事長並非由全體會員直接投票產生，而是透過「層層篩選」的間接選舉制度，最終由少數9位常務理事決定棒協新龍頭。這也意味著，誰能掌握常務理事的人脈票源，誰就掌握了理事長選舉的最終關鍵。依人民團體法規定，辜仲諒完成兩屆理事長任期後必須交棒。辜仲諒自2018年出任棒協理事長，在任八年間推動黑豹旗賽事、2022年當選亞洲棒球總會（亞棒總）會長，並兼任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，讓台灣在國際棒壇擁有正式發聲管道，棒壇普遍肯定其任內對台灣棒球發展的投入。林華韋從國小就踏入棒球界，曾是1984年奧運國手，之後歷任國家隊總教練、台體大校長、棒協副理事長、富邦悍將領隊、國訓中心副執行長，棒球資歷相當完整。他是本次參選人中棒球背景最深厚者，也是最早公開表態參選的人選。林華韋主張以制度治理、專業決策、人才傳承及服務為核心推動棒協改革。郭智輝曾任經濟部長、崇越集團董事長、棒協副理事長。他提出「四年、三件事」改革願景，若順利當選，將聚焦「扎根基層、強化國家隊、精進協會治理」。郭智輝提出整合政府、企業、教育及棒球界資源，建立公開透明治理文化、完善基層培育與國家隊支援平台。據媒體報導，郭智輝曾向總統賴清德表達有意接任棒協理事長，不過知情人士指出，賴清德僅是代為推薦，並未介入棒協改選，最終尊重棒協及會員的決定。58歲的周玲妏曾任高雄市議員、高雄市觀光局長，2024年被中信育樂延攬，目前擔任中國信託育樂公司副總。她此次並非直接爭取理事長，而是先競選理事，提出的政見聚焦落實基層偏鄉補助與運動安全，推廣社區棒球、女棒與身障平權，並深化國際少棒交流與公益外交，實踐多元包容理念。周玲妏的勝算核心在於票源結構。在辜仲諒擔任理事長期間，中信系統已有多人擔任棒協理事，這批人脈與資源，被視為決定新龍頭人選的最大關鍵票源。由於周玲妏現職為中信集團旗下中國信託育樂公司副總，若中信系統票源整合支持她，她將在常務理事互選中掌握絕對優勢。政治面向上，周玲妏是民進黨大老周平德之女，曾擔任2屆高雄市議員，與高雄市長陳其邁關係良好，也與副總統蕭美琴以及立委邱議瑩有姊妹情誼。這樣橫跨企業與政界的雙重人脈，讓她成為各方勢力都能接受的整合型人選，也是選前最受矚目的黑馬。若周玲妏順利當選，將成為中華民國棒球協會史上首位女性理事長。由於辜仲諒任內同時身兼亞洲棒總會長、世界棒總（WBSC）執行副會長，讓台灣有正式的發聲管道，接棒者如何與辜仲諒合作、持續與國際接軌，未來4年讓中華隊世界排名維持第2，是首要課題。此外，2027年世界12強衛冕、爭取2028年洛杉磯奧運門票、以及2030年世界棒球經典賽再拚佳績，都是新任理事長的重大任務。