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台股7月31日才強勢大漲3000多點，沒想到當天晚間台指期夜盤又重挫超過1000點，讓不少股民期待週一反攻的心情瞬間被澆熄。見習網美小吳也搭上這波股災話題，拍片自嘲股票賠到只能「開副業」，不只跑去街頭表演變臉、震胸舞討生活，甚至還舉著「今晚睡公園」紙牌苦喊沒錢，誇張演出笑翻一票網友。網紅小吳搭上這波股災話題，拍片自嘲股票慘賠，先是聽朋友建議去買「轉運項鍊」，沒想到站在店門口看著行情，只無奈苦笑表示一直跌點，哪有錢買，隨後直接拿出寫著「今晚睡公園」的紙板，苦喊：「我要回家睡覺了。」把不少股民最近的心聲演得超有感。不過故事還沒結束，小吳接著笑稱自己股票賠到只能「開副業」，直接跑到信義區街頭賣藝，先表演川劇變臉，沒想到路人只是禮貌說了句「謝謝你、謝謝」，完全沒有停下腳步，讓他一臉錯愕反問：「不喜歡嗎？我還會別的。」眼看變臉沒市場，小吳最後祭出最近火紅的ATEEZ崔傘的「震胸舞」，站在人來人往的街頭瘋狂抖胸，還不忘向路人喊話：「喜歡嗎？打點賞吧！」最後則是嚇跑路人。